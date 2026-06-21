La Argentina de Messi mira los octavos de final mientras lucha contra Austria

La selección argentina de fútbol, ​​campeona defensora, puede acercarse a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo cuando se enfrente a la selección de fútbol de Austria en su segundo partido del Grupo J el lunes, y ambos equipos buscarán aprovechar sus convincentes victorias en la primera ronda.

Lionel Messi inspiró la defensa del título de Argentina con un hat-trick en la victoria por 3-0 sobre Argelia, empatando con el alemán Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial, mientras que Austria venció a Jordania 3-1 para preparar un encuentro entre los dos primeros líderes del grupo.

Una victoria dejaría a Argentina al borde de los dieciseisavos de final y podría asegurar el primer puesto del grupo si Jordania no logra vencer a Argelia en el otro partido del Grupo J del día.

Austria llega con sus propias ambiciones después de una impresionante actuación inicial con el entrenador Ralf Rangnick y también puede pasar a una posición dominante en el grupo si vence a Argentina y Argelia no vence a Jordania.

Alaba cauteloso

Gran parte de la atención volverá a recaer en Messi, de 38 años, cuya actuación clínica contra Argelia reforzó el estatus de Argentina como uno de los favoritos para retener el trofeo, una amenaza que el capitán de Austria, David Alaba, reconoció después de ver su primer partido.

“Definitivamente vimos su partido antes de irnos”, dijo el defensa después de su primera victoria.

“Es increíble que Messi haya comenzado un torneo así con un triplete. Absolutamente una locura… Esperemos que no lo haga la próxima semana”.

Alaba se apresuró a subrayar que la calidad de Argentina va mucho más allá de su talismán.

“Sabemos a qué tipo de rival nos enfrentamos, qué calidad tiene en sus filas, además de Messi, pero también de qué son capaces como equipo”, afirmó.

Austria esperará que su juego de presión organizado pueda alterar el ritmo de Argentina y fortalecer sus credenciales como potenciales ganadores de grupo.

El entrenador asistente de Argentina, Pablo Aimar, advirtió que Austria plantearía un desafío diferente a Argelia, y describió al equipo de Rangnick como un equipo físico capaz de causar problemas, a pesar del “impresionante comienzo” de Argentina.

“Austria es un equipo muy duro, como estamos viendo con la gran mayoría de los equipos que participan en esta Copa del Mundo”, dijo en una entrevista con la FIFA.

La preparación también se ha visto influida por la queja de Argelia ante la comisión de arbitraje de la FIFA por varias decisiones en la victoria inicial de Argentina, incluido un incidente en el que Messi escapó del castigo después de un desafío a la capitana Aissa Mandi antes de anotar su triplete.

Argentina no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia y estará concentrada en extender su inicio ganador.