Olivia Rodrigo gana tercer No. 1 consecutivo en la lista de álbumes con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Olivia Rodrigo ha ganado su tercer número 1 en el Billboard 200 con “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” que se coloca en la cima de la lista.

El álbum, lanzado el 12 de junio, debuta en la cima de la lista con 485,000 unidades de álbum equivalente, marcando su semana más grande hasta ahora y la más grande para cualquier álbum de un solista este año. Su tercer disco obtuvo un impulso de sus 15 variantes físicas, mientras que las compras de vinilos representaron 164,000 unidades, convirtiéndose en su semana más grande para el formato y la mayor semana del 2026 de una mujer.

Rodrigo ya había alcanzado el número uno con su álbum debut “Sour” en 2021 y su seguimiento “Guts” en 2023. “Sour” entró en la lista con 295,000 unidades de álbum equivalente, mientras que “Guts” acumuló 302,000 unidades de álbum equivalente dos años después.

En la antesala del lanzamiento de “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, Rodrigo lanzó el éxito en las listas “Drop Dead” y un segundo sencillo “The Cure”, que alcanzó el puesto número 5. Actualmente se prepara para su masiva gira internacional “Unraveled”, que comienza en Hartford, CT el 25 de septiembre y recorre América del Norte antes de continuar en Europa en el 2027.

Chris Willman de Variety elogió “You Seem Pretty Sad” por la narración y sinceridad de Rodrigo: “Su capacidad para explorar el arco completo de una relación de esta manera, completa con un poco de prefiguración en los números más alegres, sigue siendo una prueba más de su seria talento, más allá de su apilamiento vocal angelical y gruñido perfectamente bonito”.

“You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” es el único álbum que debuta en el top 10 del Billboard 200 esta semana. Desbancando a “Iceman” de Drake del primer lugar después de cuatro semanas, retrocediendo al número 2. “Dandelion” de Ella Langley cae al número 3, seguido por “I’m the Problem” de Morgan Wallen y “The Great Divide” de Noah Kahan.

Completando las posiciones del seis al 10 se encuentran “Thriller” de Michael Jackson, “Number Ones” de Jackson, “One Thing at a Time” de Wallen, “The Art of Loving” de Olivia Dean y “Arirang” de BTS.