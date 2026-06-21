Las conversaciones de paz con Irán tropiezan por las amenazas de Trump a la delegación iraní

El vicepresidente JD Vance sostuvo conversaciones en Suiza con funcionarios iraníes el domingo mientras Teherán protestaba por los recientes comentarios del presidente Donald Trump que potencialmente amenazaban la paz de hace días.

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“La delegación iraní ha expresado su protesta a la parte estadounidense y ahora está revisando la respuesta apropiada a las recientes amenazas verbales de Donald Trump”, dijeron funcionarios iraníes a través de la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim traducida al inglés, y agregaron que “cualquier forma de amenaza se considera una violación grave del acuerdo”.

No estaba claro a cuál de las declaraciones de Trump se referían, sin embargo, más temprano el domingo, Trump publicó en Truth Social que “¡¡¡golpearemos a Irán muy duro otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, sólo que más fuerte!!!” a menos que detenga a “sus APODERADOS altamente pagados en el Líbano”, refiriéndose a Hezbollah.

Y en una entrevista telefónica el domingo por la mañana con Fox News, Trump dijo que habló con los iraníes durante la noche y les lanzó una dura advertencia de que si Irán cierra el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos “les volará la m—“.

“Si lo cierras, no tendrás un país”, informó Trey Yingst, de Fox News, que el presidente le dijo el domingo por la mañana. “Ni siquiera podrás regresar a tu maldito país”.

Cuando le dijeron durante la llamada telefónica que el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo que Irán mantendrá su derecho a enriquecer uranio, dijo Yingst, Trump respondió que “será mejor que cuide su boca” y “será mejor que se ponga en forma o nos apoderaremos del resto del país”.

Trump describió el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán como “sólo una opción”, diciendo: “Puedo hacer lo que quiera después de esa opción”.

Vance, al que se unieron en las negociaciones el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunió con una delegación iraní de alto nivel para discutir los detalles técnicos de un memorando de entendimiento firmado la semana pasada. A las conversaciones también se sumaron mediadores de Qatar y Pakistán.

El acuerdo ya ha sido puesto a prueba por los combates entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano, que según Irán sería fundamental para las conversaciones. “El primer mandato de la delegación negociadora en Suiza es poner fin a la agresión en el Líbano”, dijo un portavoz de la oficina presidencial de Irán.

Israel y Hezbollah se han acusado mutuamente de violar un alto el fuego en el sur del Líbano con ataques continuos, incluso cuando la administración Trump e Irán presionan para que ponga fin a los combates.

Irán dijo el sábado que una vez más cerró el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital por donde pasa el 20% del petróleo del mundo, alegando violaciones del alto el fuego por parte de Israel. El ejército estadounidense ha negado la afirmación de Irán de controlar el estrecho.

La marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los barcos que no se acercaran a la vía fluvial, que Irán se había comprometido a reabrir en virtud del acuerdo de paz interino.

Después de las conversaciones iniciales del domingo, Vance dijo a los medios de comunicación que se habían logrado “grandes” avances hacia un futuro “donde todos puedan trabajar juntos para promover la paz y la prosperidad”.

Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian emitió el domingo una advertencia inusual a voces no especificadas en Irán que presionan por el regreso del conflicto.

Continuar la guerra “no beneficia a ningún individuo o grupo”, subrayó, añadiendo que si hay “fracciones internas” en Teherán, “entonces no habrá necesidad de Israel y Estados Unidos”. Nosotros mismos destruiremos el país”.

En medio de la incertidumbre sobre si el Estrecho de Ormuz está realmente abierto, Trump dijo el sábado en Truth Social que “NO habrá PEAJES” en el estrecho durante o después del actual alto el fuego de 60 días, “a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América”.

Trump añadió que Estados Unidos podría cobrar peajes a los barcos que pasen por el Estrecho de Ormuz, refiriéndose a Estados Unidos como el “ángel guardián” de Oriente Medio.

Irán, a través de varios funcionarios y canales, ha dicho que el hecho de no implementar la primera cláusula del memorando de entendimiento significa que no hay acuerdo vigente.

Una violación del Artículo 1, que especifica que los combates deben terminar en todos los frentes, incluido el Líbano, “pone en duda todo el acuerdo”, dijo el sábado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, advirtiendo que a menos que la otra parte adopte inmediatamente las medidas necesarias, el memorando en su conjunto enfrentará serias dificultades.

Israel mató al menos a 16 personas en ataques en el Líbano el sábado, según el Ministerio de Salud del país, después de que los ataques del viernes mataran a 83. El aumento de los ataques se produjo tras los ataques de Hezbollah que mataron a cuatro soldados israelíes en el sur del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron en un comunicado el sábado que Hezbollah había violado el alto el fuego y “lanzó más de 50 proyectiles contra soldados de las FDI que operaban en el sur del Líbano” y que Israel había atacado lo que describió como objetivos de Hezbollah en respuesta. “Las FDI siguen comprometidas con el acuerdo de alto el fuego”, decía el comunicado.

Hezbolá dijo que se había adherido al alto el fuego y acusó a Israel de hacer afirmaciones falsas para justificar sus ataques con el fin de “sabotear el acuerdo” entre Irán y Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas antes de abordar el avión hacia Suiza, Vance dijo que la situación en el Líbano se había “calmado” a pesar de los informes noticiosos y agregó: “Creo que, con suerte, lograremos avances en la cuestión nuclear, ojalá avancemos en la cuestión del alto el fuego en el Líbano”. Esas son las dos grandes cosas en las que creo que nos vamos a centrar”.

El acuerdo actual establece el paso gratuito por el estrecho durante 60 días.

Las negociaciones en Suiza también pretenden resolver algunas de las cuestiones más espinosas del acuerdo que aún no se han acordado, incluido el programa nuclear de Irán.

Según el memorando de entendimiento, Irán ha reafirmado su promesa de no desarrollar armas nucleares, que hizo en virtud del acuerdo nuclear de 2015 de la administración Obama.