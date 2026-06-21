Bélgica plana nuevamente en empate aburrido en la Copa del Mundo con Irán

Bélgica plana nuevamente en empate aburrido en la Copa del Mundo con...

El lento inicio de Bélgica en la Copa del Mundo continuó mientras luchaban para lograr un empate 0-0 contra Irán en California.

Los semifinalistas de 2018 se quedaron con 10 hombres durante los últimos 25 minutos cuando el defensor Nathan Ngoy cometió un error en un pase hacia atrás y entró en pánico, derribando a Mehdi Taremi.

Esto aseguró una conclusión cautelosa y un segundo empate seguido para ambos lados, pero incluso con 11 hombres, Bélgica no logró inspirar.

En un período de apertura pesado, Irán pensó que tenían la ventaja al convertir un tiro libre inteligente.

El capitán Ehsan Hajisafi se preparó para disparar, pero en su lugar jugó un pase astuto alrededor de la barrera para encontrar a Taremi, quien se dio la vuelta para disparar bajo al arco de Thibaut Courtois.

Fue un gol superbamente ejecutado, pero después de una revisión prolongada, el gol fue anulado por fuera de juego.

Irán nombró la alineación titular más antigua en la historia de la Copa del Mundo, con una edad promedio de más de 32 años, pero fue Bélgica la que lució cansada en ocasiones.

Los Diablos Rojos dominaron la posesión en la primera mitad, con un 81%, pero a pesar de que Kevin de Bruyne tuvo un disparo bien bloqueado y algunas ráfagas de actividad en el borde del área, rara vez inquietaron a Alireza Beiranvand.

El lateral izquierdo Maxim de Cuyper tuvo una oportunidad rápida y vio un disparo salvado en el poste cercano, pero Bélgica en general estuvo apagada.

Irán amenazó después del descanso con Courtois teniendo que hacer otra buena parada ante Taremi antes de que Bélgica hiciera cambios.

De Bruyne luego devolvió la pelota de manera excelente y De Cuyper debería haber marcado, pero golpeó su disparo directamente a Beiranvand en el suelo.

Bélgica finalmente estaba construyendo algo de presión, pero luego se quedó con 10 hombres y necesitó una vez más a Courtois para salvar un disparo de larga distancia de Saeid Ezatolahi.

De Cuyper estuvo cerca nuevamente en los últimos minutos, pero ambos lados tuvieron que conformarse con un empate que deja todas las opciones abiertas en la última ronda de juegos.