7 muertos y docenas de heridos tras serie de tiroteos de fin de semana en Chicago

CHICAGO — Una ola de tiroteos en Chicago ha resultado en al menos 38 heridos y siete muertos desde el viernes por la noche, según la policía, lo que ha llevado al presidente Donald Trump a renovar su llamado a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

“¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedir ayuda? ¡Podría hacer de Chicago una ciudad segura en UN MES, en UN AÑO, sería una de las más seguras!” Trump dijo en una publicación de Truth Social del domingo por la mañana.

La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un posible contendiente presidencial demócrata en 2028 que ha rechazado repetidamente las llamadas de Trump a una intervención militar, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bajo Trump, las tropas de la Guardia Nacional han sido desplegadas en misiones de lucha contra el crimen en ciudades dirigidas por demócratas, incluidas Nueva Orleans, Washington, D.C. y Memphis, Tennessee.

Aunque los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un ligero aumento en incidentes de tiroteos en comparación con la primera mitad del año pasado, las tasas de delitos violentos han disminuido en general en la ciudad en los últimos años, en paralelo con las tendencias nacionales.

Información preliminar compartida por la policía de Chicago indica que ha habido al menos dos docenas de incidentes de tiroteo desde las 5 p.m. del viernes. Los fallecidos por disparos incluyen a un joven de 21 años tiroteado en el pecho el domingo, a un joven de 18 años tiroteado en la axila el sábado por la noche y a un hombre de 50 años tiroteado en el pecho el viernes.

Al menos 12 personas en una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala el viernes por la noche después de que una SUV se detuviera y dos personas en su interior comenzaran a disparar, dijo la policía.

Los ocho hombres y las cuatro mujeres en el grupo tenían edades comprendidas entre los 17 y los 47 años. Estaban siendo atendidos en cuatro hospitales. La policía dijo que otro hombre sufrió lesiones desconocidas y se negó a recibir tratamiento médico.

Ese tiroteo ocurrió el Día de la Liberación, una festividad que celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Antes del viernes, el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron la bienvenida a los primeros visitantes en su centro presidencial en el South Side.

“Lo que debería haber sido una noche de celebración y reflexión comunitaria para el Día de la Liberación fue destrozado por un acto de violencia horripilante,” dijo el alcalde Brandon Johnson en una publicación del sábado. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos.”

“La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad, y los responsables serán responsabilizados,” dijo.

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El escritor de Associated Press Jack Brook contribuyó desde Nueva Orleans.