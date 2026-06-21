Marlins designan a Morel para asignación y ponen a Hicks en lista de lesionados

MIAMI — Los Marlins designaron al jugador de cuadro Christopher Morel para asignación y colocaron al toletero Liam Hicks en la lista de lesionados debido a una distensión en la espalda baja antes de su partido contra los Gigantes de San Francisco el domingo.

Se esperaba que proporcionara un bate de poder cuando firmó un contrato de un año y $2 millones en la temporada baja, Morel tuvo problemas con las lesiones y la producción en su breve paso por Miami. Estaba bateando .162 y no conectó un jonrón en 22 juegos. Aunque en el roster activo, Morel no jugaba desde el 10 de junio.

“Chris es un verdadero profesional. Se manejó bien durante su difícil mandato aquí y le desea lo mejor”, dijo el manager de los Marlins, Clayton McCullough.

Hicks, quien lidera a los Marlins con 13 jonrones y 53 carreras impulsadas, estuvo en la alineación el sábado antes de quedar eliminado en el último momento.

Morel comenzó la temporada en la lista de lesionados luego de sufrir una lesión en el oblicuo durante la práctica de bateo antes del primer partido de la temporada el 27 de marzo. Después de que finalmente fue activado el 27 de abril, Morel no pudo romper la alineación y su mala racha de bateo empeoró hasta que el club decidió cortar los lazos.

Morel, de 26 años, conectó 16 jonrones en su año de novato con los Cachorros de Chicago en 2022 y lo siguió con 26 la temporada siguiente. Morel fue traspasado a Tampa Bay a mediados de la temporada 2024. Permaneció con los Rays hasta que se convirtió en agente libre a finales de 2025.

“Al comenzar la temporada teníamos grandes esperanzas de que Christopher pudiera cambiar la capacidad de talento que tiene y refinar la versión ’22, ’23, y eso simplemente no sucedió”, dijo McCullough. “La lesión del día inaugural lo hizo retroceder y las oportunidades que tuvo aquí se volvieron más limitadas durante la última semana a 10 días”.

En un movimiento correspondiente, los Marlins activaron al jardinero Griffin Conine de la lista de lesionados y seleccionaron el contrato de Brian Navarreto de Triple-A Jacksonville.