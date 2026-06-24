Mundial 2026, ¿un camino súper fácil para Argentina?

Ya clasificada, la Argentina de Lionel Messi podría heredar una parte muy favorable de la tabla en este Mundial de 2026.

Las vocecitas que hace cuatro años sospechaban que Argentina había sido favorecida en Qatar poco a poco empiezan a hacer ruido nuevamente. Si el cuadro final de este Mundial 2026 sigue siendo muy hipotético en el inicio de la última jornada de la fase de grupos, ciertos pronósticos apuntan a un camino bastante fácil para la Albiceleste. Al menos hasta las semifinales.

la cuenta El fútbol se encuentra con los datosen Y para los compañeros de Lionel Messi, es un bulevar que se abriría ante ellos. Según estos cálculos, de terminar primeros en el grupo J, los campeones se enfrentarían en primer lugar a Cabo Verde.

¿Argentina tranquila hasta semifinales?

Luego se cruzarían con Australia o Bélgica en el octavo, antes de un posible cuarto contra Canadá, Argelia, Colombia o Ghana. Los argentinos podrían haber caído ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en esta instancia, pero la Seleçao ahora tiene más posibilidades de terminar segunda en el Grupo K, lo que la empujaría a la otra parte de la tabla. Una bendición para “la Pulga” y sus compañeros.

En la final a cuatro del torneo, las cosas finalmente podrían complicarse para los campeones del mundo de 2022, con Brasil, Noruega o Inglaterra como posibles oponentes. ¿Antes de una nueva versión de la última final contra la selección de Francia? El escenario no es imposible. Pero los blues tendrían mucho que ver en el otro lado, con Alemania, Marruecos, Holanda, Portugal y España.