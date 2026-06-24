Copa del Mundo 2026 Calendario del 24 de junio: Partidos de fútbol hoy

Copa del Mundo 2026 Calendario del 24 de junio: Partidos de fútbol...

El día de hoy se programan seis juegos para la Copa Mundial.

Los partidos estarán disponibles en Fox, FS1, Peacock y Telemundo, mientras que los fanáticos pueden sintonizar la cobertura del show de estudio de la Copa Mundial en ESPN.

Consulta más información sobre los partidos de hoy y la cobertura de ESPN a continuación:

*Todos los horarios son del este

Grupo B – 3 p.m.: Suiza vs. Canadá (Vancouver, Canadá) – 3 p.m.: Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Seattle)

Grupo C – 6 p.m.: Escocia vs. Brasil (Miami Gardens, Fla.) – 6 p.m.: Marruecos vs. Haití (Atlanta)

Grupo A – 9 p.m.: República Checa vs. México (Ciudad de México) – 9 p.m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Guadalupe, México)

Horario del show de estudio de ESPN – 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2 – 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes – 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes – 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes – 5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes – 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes – 7 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes – 8 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes – 11 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes – 11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+ – 11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2 – 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes – 1 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes – 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes