Ravetto, Rozner, Levy y una armada de jugadores de LIV Golf en la clasificación del Open – Golf Planète

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Además de Nicolas Calvet y Victor Veyret, clasificados en la sesión regional de este lunes 22 de junio, tres residentes franceses del DP World Tour están inscritos el 30 de junio en la final de la clasificación para el Open que se disputará en cuatro sedes de Gran Bretaña.

LV

La lista de jugadores inscritos para la final de las eliminatorias de el abierto Más de 36 pozos programados para el martes 30 de junio en cuatro sitios en Gran Bretaña han caído. A priori habrá cinco franceses en la salida, cuatro de los cuales se agruparán en el Royal Cinque Ports, en Kent. se trata de Víctor Veyretcalificado en Moor Park (Clasificación Regional), David Ravetto, Antonio Rozner (foto) y Alejandro Levy. Sin embargo, este último nos reveló que todavía se permitía un momento de reflexión. De hecho, su decisión se tomará en función de su presencia o no en la reunión. Desafío de golf de Vaudreuil (2-5 de julio) en elTour del planificador de hoteles. Si se compromete con Normandía con Jean-Claude Forestierserá titular en la final de clasificación del The Open.

En esta sesión también participaron desde el sudeste de Inglaterra varios representantes de VIDA Golf como el americano Peter Uihleinlos españoles Luis Masaveu y David Puiglos sudafricanos Dean Burmester y Branden Gracia así como el belga Thomas Detry.

Qualifié Ã l’étape rÃ©gionale (Lagos de Bearwood), Nicolás Calvet Se espera en West Lancashire en compañía del español LIV Golf, Sergio Garcíadel amateur marroquí formado en Francia, Adam Bresnay ingles Marcos Armitage, Mateo Jordán, Danny Willett y Matt Wallace.

De cuatro a cinco puestos en juego en cada sitio

Todavía muchos representantes de LIV en Burnham & Berrow con el americano Caleb Surrattel indio Anirban Lahiri y el australiano Marc Leishman. También podemos citar al americano de Gira de la PGA, Sahith Theegalael sudafricano cristiano Bezuidenhoutel zurdo danés Jacob Skov Olesen y los ingleses Richard Mansell, Todd Clemente y Brandon Robinson Thompson.

Por último, en Dundonald Links, destacamos la presencia una vez más de algunos grandes nombres del Circuito disidente como el doble ganador del Major, David Johnson (US Open 2016, Masters 2020), y el mexicano Carlos Ortiz. Estarán rodeados entre otros por el finlandés. Oliver Lindellel escocés conceder forrest y el italiano Guido Migliozzi.

Recuerde que estas finales se juegan a 36 hoyos el martes 30 de junio. Generalmente, cada año se ponen en juego de cuatro a cinco plazas en cada sitio.

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Foto: STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP