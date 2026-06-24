Rugby de Inglaterra: Maro Itoje volverá mejor después del descanso

Dejar al capitán Maro Itoje fuera del próximo encuentro titánico con los campeones del mundo Sudáfrica es la decisión correcta, según el entrenador asistente senior de Inglaterra, Richard Wigglesworth.

Itoje ha sido dado de baja para el partido del 4 de julio contra los Springboks, así como para los partidos contra Fiji y Argentina en los fines de semana siguientes, con el fin de darle un tiempo prolongado lejos del rugby.

El jugador de 31 años ha superado el límite recomendado por World Rugby de 30 partidos en una temporada en las campañas 2023-24 y 2024-25.

Capitaneó a los British and Irish Lions en Australia el verano pasado y liderará a Inglaterra en la Copa del Mundo de Rugby en Australia el próximo año.

“Estoy increíblemente feliz de que hayamos podido hacer lo correcto por él”, dijo Wigglesworth.

“Él ha tenido mucho que hacer, no solo el año pasado sino durante todos los años de su carrera, así que tenemos suerte de estar en esa posición con la profundidad de calidad en esa posición, así que Maro va a tomar su descanso.”

George Martin de Leicester vuelve al equipo de Inglaterra después de regresar de una lesión de 14 meses en abril, mientras que el desarrollo del bloqueador de Northampton, Alex Coles, fue una de las pocas cosas positivas de una decepcionante campaña de las Seis Naciones.

Ollie Chessum, quien brilló en la derrota de la última ronda ante Francia, es otra opción como segunda línea, pero también podría ser utilizado como ala ciega. Charlie Ewels de Bath y Arthur Clark de Gloucester también forman parte del equipo del Campeonato de Naciones.

Wigglesworth, quien jugó junto a Itoje en Saracens e Inglaterra, respaldó a su capitán para “volver mejor”.

“Lo que Maro hace mejor que nadie es utilizar bien su tiempo, así que estoy ansioso por ponerme al día después de que haya tenido un poco de descanso y esté en plena forma”, añadió.

El formato del nuevo Campeonato de Naciones, que enfrenta a seis equipos del hemisferio norte contra seis de sus rivales del hemisferio sur durante dos ventanas de pruebas y culmina en un fin de semana de partidos de playoff en noviembre, ha puesto a Inglaterra ante un itinerario exigente.

Después de jugar contra los Springboks en Johannesburgo, se enfrentarán a Fiji en Liverpool y a Argentina en Santiago del Estero.

Sin embargo, Wigglesworth restó importancia a las preocupaciones sobre cómo afectaría el viaje a la preparación, añadiendo que los jugadores de Northampton y Exeter volarían a Sudáfrica con el resto del equipo el miércoles a pesar de unirse solo el lunes después de disputar la final de la Premiership el fin de semana pasado.

“Todos vamos a mantenernos unidos en esto,” dijo. “Es un desafío emocionante del que no vamos a huir.

“Habrá algunas adaptaciones en un par de sesiones de entrenamiento, pero nos cuidan muy bien con el tipo de viaje que hacemos.

“Hay personas haciendo cosas mucho más duras que algunos vuelos de clase ejecutiva, así que estaremos bien.”