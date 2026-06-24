Soldados heridos y familias acusan al ejército de minimizar las lesiones de guerra

Cuando al secretario de Defensa Pete Hegseth se le preguntó sobre el costo del conflicto con Irán en marzo, les dijo a los reporteros que “casi el 90%” de los 400 miembros del servicio estadounidense heridos habían sufrido solo lesiones leves y desde entonces habían regresado al servicio. Ahora, algunos de esos soldados heridos le dicen a CBS News que las lesiones fueron mucho más graves de lo que la designación oficial proporcionada por el ejército indicaba. El oficial jefe de alférez Rodney Bearman fue perforado por metralla en las primeras horas de la guerra el 1 de marzo cuando un dron iraní se estrelló contra su estación de trabajo en Kuwait. Los registros médicos revisados por CBS News muestran que también sufrió una conmoción cerebral, pérdida de audición y visión y daño pulmonar. El ejército ha clasificado su condición como “no gravemente herido”. “Esta evaluación es inaceptable”, dijo su esposa, Amy Bearman. Bearman fue uno de los más de veinte heridos en el ataque más mortífero del conflicto a los soldados estadounidenses y el peor golpe a las tropas estadounidenses desde 2021. Los Bearman y otras sobrevivientes y sus familias le dijeron a CBS News que no estaban siendo tratados por el ejército como bajas en combate por razones que no podían entender, una afirmación que un portavoz del ejército negó rotundamente. En varios casos, los miembros del servicio heridos dijeron que habían sido autorizados para el deber. Pero ese “deber” implica órdenes activas para recuperarse de las lesiones en unidades especializadas de “recuperación de soldados”. (Un portavoz del Pentágono le dijo a CBS News que los soldados en unidades de recuperación no se consideran haber regresado al servicio). El sargento primero Cory Hicks, también sufrió heridas graves de metralla en la explosión y se sometió a múltiples cirugías de emergencia en un hospital kuwaití. Dijo que a su esposa un oficial del ejército le dijo después del ataque que sus lesiones eran “leves”. “Dijeron que tu esposo estaba lesionado, tiene una lesión leve en la mandíbula y va a regresar al servicio”, dijo Hicks. Dijo a CBS News que “absolutamente” cree que el ejército y el Pentágono han intentado minimizar el incidente. En una declaración a CBS News, el ejército rechazó fuertemente esa afirmación y dijo que designaciones militares como “no gravemente herido” y “baja en combate” tenían definiciones específicas que estaban siendo tergiversadas por las familias. “El cuidado y bienestar de nuestros soldados es de la más alta prioridad”, escribió un portavoz del ejército. “Cualquier afirmación de que el ejército busque minimizar las lesiones de un soldado simplemente no es cierta.” Citando los protocolos del ejército, un portavoz del ejército explicó que un soldado clasificado como “gravemente herido” o “gravemente herido” es alguien en riesgo de morir a causa de sus heridas dentro de las 72 horas. Una llamada telefónica que cambió la vida. Amy Bearman dijo que sabía que debía mantenerse alejada de la TV cuando EE. UU. lanzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero. Su esposo había partido hacia Kuwait en septiembre de 2025, su quinto despliegue desde que se casaron hace casi 25 años. Su unidad, el Comando de Sostenimiento 103 de Iowa, se trasladó de la base de Camp Arifjan a un pequeño puesto táctico en el Puerto de Shuaiba semanas antes de que estallara la guerra. “Muchos amigos llamaban, mandaban mensajes de texto y querían saber qué sabía”, Bearman le dijo a CBS News. “Después de ser cónyuge militar durante casi 25 años, sabía que si algo le sucedía a mi esposo mientras servía, sabía que recibiría una llamada oficial o una visita oficial.” El 1 de marzo, un dron iraní se estrelló contra la estación de trabajo de múltiples remolques en el Puerto de Shuaiba. Al día siguiente, Amy Bearman recibió una llamada oficial desde Fort Knox. “Me dijeron que las lesiones de mi esposo fueron clasificadas como NSI, y describieron eso, o lo definieron, como ‘no gravemente herido'”, recordó. “Fue tratado y enviado de regreso al servicio. Eso fue un gran alivio. Creo que tal vez fue la primera vez que tomé aliento en 24 horas.” Pero las lesiones de su esposo resultaron ser peores de lo que dijo que el ejército le hizo creer. El 3 de marzo, Amy Bearman recibió otra llamada telefónica, esta vez de su esposo, Rodney, quien acababa de pasar la noche en un hospital kuwaití. “Solo podía escucharlo respirar y luego finalmente dijo, ‘Voy a estar bien.’ Esperé unos momentos y luego le pregunté si regresaría al servicio. Pareció una eternidad antes de que me respondiera y luego dijo: ‘No puedo volver'”. El ataque en el Puerto de Shuaiba mató a seis soldados estadounidenses. En abril, una investigación de CBS News reveló que hubo múltiples advertencias antes del ataque, relacionadas con la protección de la fuerza. Los soldados dijeron a CBS News que estaban desprotegidos contra el ataque de drones a pesar de que la inteligencia mostraba que Irán estaba apuntando a su posición en Kuwait. Los hallazgos desencadenaron una investigación de los demócratas del Senado. CBS News luego habló con otros sobrevivientes de la explosión que detallaron solicitudes al liderazgo de más recursos antes del ataque. Esas solicitudes se centraron en la cantidad de personal médico, así como la disponibilidad y accesibilidad de suministros médicos. “Esto fue un fracaso”, dijo el mayor Stephen Ramsbottom en una entrevista con CBS News el mes pasado, agregando que creía que la sargento maestra Nicole Amor, una de las seis soldados fallecidas, podría haber sobrevivido a sus heridas si hubiera habido un médico, un puesto fijo de atención o más de una ambulancia en el puesto. Los soldados, según testigos, en su lugar se auto-triaron con vendajes improvisados, aparatos ortopédicos y torniquetes. Comandaron vehículos civiles para trasladar a los heridos a dos hospitales locales de Kuwait. Los médicos señalaron que Bearman tal vez debería haberse quedado más tiempo en el hospital en Kuwait, pero el ejército lo “sacó” debido a preocupaciones de seguridad, muestran los registros médicos. El portavoz del ejército dijo que la investigación sobre “los hechos y circunstancias del ataque” ha sido completada, y los hallazgos de la investigación se darán a conocer una vez que los familiares hayan sido informados. “Nuestra esperanza para la investigación es que una evaluación honesta por parte del ejército evite que esto vuelva a suceder a otros miembros del servicio”, dijo Amy Bearman. Una vez estabilizado, Hicks fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Landstuhl en Alemania y luego al Centro Médico Nacional Militar Walter Reed en Maryland, donde necesitó atención hospitalaria durante varias semanas. Ahora, casi cuatro meses después del ataque, permanece en Walter Reed en una unidad de recuperación de soldados con una lesión cerebral traumática “bastante grave” y espera quedarse allí al menos los próximos seis meses. Un portavoz de Walter Reed se negó a hacer comentarios debido a las leyes de privacidad. En una declaración escrita a CBS News, un portavoz del ejército se negó a comentar sobre lo que se le dijo a la esposa de Hicks, pero dijo: “Lo que puedo decirles es que el SFC Hicks recibió la atención y tratamiento necesario en el teatro para prepararlo para la evacuación fuera de la área de responsabilidad del Comando Central de los EE. UU. para recibir un nivel superior de atención según lo dictado por sus heridas.” El ejército defiende la designación de “no gravemente herido”. Bearman regresó a Estados Unidos el 18 de marzo, todavía herido y con trozos de metralla en todo su cuerpo. Luego, Bearman solicitó y se le concedió un pedido para ser asignado a una unidad de recuperación de soldados en Fort Bragg, Carolina del Norte, que estaba a poca distancia en automóvil de su esposa, Amy, y su hogar en Virginia Occidental. El 26 de marzo, la senadora republicana Shelley Moore Capito escribió al ejército en nombre de Bearman, buscando claridad y respuestas sobre lo que le sucedió en Kuwait y por qué Amy fue informada de que su esposo no estaba “gravemente herido”. Casi dos meses después, el 13 de mayo, el mayor general Michael J. Leeney respondió a Capito y Bearman, defendiendo la designación de “no gravemente herido” pero señalando que “esta clasificación técnica de ninguna manera pretende minimizar la contribución y el sacrificio del [Oficial Jefe de Alférez] Bearman”.