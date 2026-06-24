¡Gooool! La manía de Messi supera a Argentina mientras la leyenda bate récord goleador

BUENOS AIRES (AP) — La pasión de Argentina por Lionel Messi ha tomado forma monumental durante la Copa del Mundo de 2026: una estatua de 26 metros de altura en un pueblo remoto de la Patagonia y un mural firmado por más de 1.300 fanáticos celebra al capitán que continúa inspirando devoción en todo el país.

Un homenaje gigante a Messi

Una figura de Messi de 26 metros de altura hecha de 70 toneladas de acero y hierro se eleva sobre las afueras de Cutral Co, un remoto pueblo del sur de la Patagonia. El jugador está arrodillado, con el trofeo del Mundial que ganó en 2022 entre las piernas y un brazo en alto, como saludando a los automovilistas que transitan por la Ruta 22.

Ni siquiera el fuerte viento patagónico puede derribar este homenaje, inaugurado el 16 de junio durante el debut mundialista de Argentina, cuando la selección volvió a deslumbrar con Messi, quien selló la victoria sobre Argelia tras anotar tres goles.

Las autoridades locales y el escultor que lo diseñó dicen que es el monumento más grande jamás dedicado al capitán del equipo, que cumplirá 39 años el miércoles.

â€œEs el embajador natural de Argentina. Para mí fue muy importante, no sólo como artista sino como argentino”, dijo a The Associated Press Aldo Beroisa, de 61 años.

El escultor ha diseñado dinosaurios gigantes y monumentos a los héroes de la independencia de su país en Cutral Co, un pueblo productor de petróleo que nunca ha atraído tanta atención como otras comunidades patagónicas rodeadas de pintorescos lagos y montañas.

Ahora, la ciudad se está llenando de admiradores que quieren ver la estatua del futbolista que ha marcado 18 goles desde que debutó en la Copa del Mundo en 2006. Logró el récord como máximo goleador del torneo esta semana, luego de anotar los dos goles en la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria.

La estatua, que tardó 18 meses en completarse, representa a Messi cayendo de rodillas sobre el césped del estadio Lusail en Qatar durante la final de la Copa del Mundo 2022 después de que Gonzalo Montiel sellara la victoria de Argentina por 4-2 sobre Francia y coronara al país campeón mundial.

La estatua también representa al capitán agarrando la camiseta de Argentina con una mano y apuntando al cielo con el dedo índice, como suele hacer cuando marca un gol, en homenaje a su difunta abuela.

Un mural hecho por fans

Hay muchos murales de Messi en todo el mundo. Sin embargo, destaca el pintado en el suburbio bonaerense de Berazategui: el rostro sonriente del jugador está rodeado por los nombres de cientos de sus admiradores.

El mural, que mide unos seis metros de ancho y 5,5 metros de alto (20 por 18 pies), llamó la atención de Messi.

“Loco… muchas gracias a todos ustedes, a la gente que lo apoyó, que vino y que sigue viniendo”, dijo Messi en un video enviado a los creadores.

El creador Leonel García, de 32 años, es amable cuando habla de la realización del mural.

“Éste es un mural que no hice yo solo. Más allá de que lo pinté yo, lo hicieron más de 1.300 personas”, dijo García, recordando a quienes viajaron a Berazategui desde diferentes pueblos para escribir sus nombres en el mural.

El mural fue pintado en 18 días. García colaboró ​​con Federico Merodo, el dueño del estacionamiento donde se construyó el muro que sirvió de lienzo.

El retrato hiperrealista planteó un enorme desafío, dado que representa uno de los rostros más reconocibles del planeta. La imagen está inspirada en un gesto que hizo Messi durante un partido amistoso tras el triunfo de Argentina en Qatar, cuando parecía relajado y parecía disfrutar del partido.

“Messi trae alegría al país. Los tiempos que estamos viviendo en Argentina tal vez no sean muy buenos para algunas personas, pero Messi une a todos… y el mural también lo hace, porque aquí se junta gente de todas partes, de todas las clases sociales y de todos los sectores políticos”, dijo García.

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