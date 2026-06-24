La Reserva Federal dice que los bancos de EE.UU. pueden resistir $708 mil millones en pérdidas en medio de la revisión de las normas de capital.

El mayor de los bancos de EE. UU. podría absorber más de $708 mil millones en pérdidas en una severa recesión global y seguir prestando a hogares y empresas, según la prueba anual de estrés de la Reserva Federal publicada el miércoles.

Los 32 bancos examinados por la Fed permanecieron por encima de sus requisitos mínimos de capital bajo el escenario hipotético del regulador, que incluía un aumento del desempleo al 10%, una caída del 39% en los precios de bienes raíces comerciales y un descenso del 30% en los precios de viviendas.

La ratio de capital de nivel 1 de gran parte de la industria, una medida clave de capital que absorbería pérdidas en una recesión, cayó 1,6 puntos porcentuales durante el ejercicio, manteniéndose cómodamente por encima de los mínimos requeridos. Las pérdidas proyectadas para el grupo incluían aproximadamente $200 mil millones vinculados a tarjetas de crédito, $160 mil millones de préstamos comerciales e industriales y $75 mil millones de bienes raíces comerciales.

“Los resultados de hoy destacan la fortaleza del sistema bancario”, dijo en un comunicado Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal.

El ejercicio anual llega en un momento crucial para la regulación bancaria, ya que, a diferencia de años anteriores, los resultados no afectarán la cantidad de capital que los grandes bancos están obligados a mantener.

Eso se debe a que la Fed dijo en febrero que dejaría intactos los amortiguadores de las pruebas de estrés hasta 2027 mientras los reguladores modifican la metodología, escuchando quejas de la industria, un movimiento que podría eventualmente remodelar cuánto capital las empresas deben mantener contra futuras recesiones.

En una nota de investigación del 21 de junio que describía el ejercicio de este año como “pasar por los movimientos”, los analistas de KBW, liderados por Christopher McGratty, dijeron que los bancos probablemente se centrarán en la propuesta pendiente del Fin del Juego de Basilea III esperada a finales de este año en lugar de en los resultados de las pruebas de estrés en sí.

KBW estimó que si los resultados de este año hubieran contado para los requisitos de capital, Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial y KeyCorp habrían visto algunas de las mayores reducciones en los amortiguadores de capital.

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