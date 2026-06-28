Drones iraníes atacan Bahrein y un barco es alcanzado en el estrecho tras los ataques aéreos de EE. UU. a Irán.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El ejército de EE. UU. dijo el sábado que había atacado múltiples objetivos en Irán por orden del presidente Donald Trump, continuando una serie de ataques que han sacudido la frágil tregua de la guerra.

El Comando Central de EE. UU., en una publicación en redes sociales, dijo que aeronaves militares estadounidenses apuntaron a la “infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de mina” después de un ataque a un buque mercante temprano el sábado por la mañana.

Los ataques en curso en el Golfo Pérsico muestran el peligro de que la guerra en Irán vuelva a salir de control, incluso después de que Irán y EE. UU. alcanzaron un acuerdo provisional para intentar acordar un acuerdo final para poner fin al conflicto.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que EE. UU. había “atacado ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes, y sitios de radar costeros, por violar el Acuerdo de Cese al Fuego, ¡NUEVAMENTE!” Advirtió que podría llegar un punto en el que EE. UU. ya no pueda ser razonable “y se verá obligado a completar la tarea militarmente”.

“¡Si eso sucede, la República Islámica de Irán ya no existirá!” Escribió Trump en Truth Social.

El incidente sigue a una situación similar que ocurrió días antes, cuando un dron iraní atacó un buque mercante frente a la costa de Omán el jueves y el ejército de EE. UU. retalió con ataques al día siguiente.

EE. UU. dice que los ataques fueron en respuesta al ataque iraní a un petrolero

El Comando Central de EE. UU. dijo que en este último ataque, las fuerzas iraníes atacaron al petrolero Kiku con un dron de un solo sentido. El petrolero llevaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo y navegaba por el Estrecho de Ormuz.

Según sitios web de seguimiento de buques, el Kiku salió de un campo petrolero de Catar en medio del Golfo Pérsico a principios de semana y se dirigía a un puerto en los Emiratos Árabes Unidos que se encuentra en el Golfo de Amán, al otro lado del Estrecho de Ormuz.

Parecía estar intentando utilizar una ruta establecida cerca de la costa de Omán que sirve como alternativa a la ruta sancionada por Irán que atraviesa sus propias aguas.

Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Armada de EE. UU. dijo el sábado que ampliaría la ruta omaní para permitir tanto el tráfico entrante como el saliente, lo que probablemente establece un nuevo punto conflictivo con Teherán, que ve el estrecho como una fuente clave de poder en las conversaciones en curso con EE. UU.

El ejército de EE. UU. dijo que “Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de cese al fuego” pero “decidió no hacerlo” cuando sus fuerzas atacaron el Kiku.

La televisión estatal de Irán informó explosiones en una zona justo al norte del Estrecho de Ormuz.

Baréin condena el ataque con dron de Irán

Más temprano el sábado, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Baréin dijo que “varios drones iraníes” atacaron el país. Calificó el ataque como “una amenaza flagrante para la seguridad de los ciudadanos y residentes”. No hubo informes inmediatos de daños.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán emitió anteriormente un comunicado transportado por la agencia de noticias estatal IRNA diciendo que había apuntado a varias ubicaciones “del ejército terrorista de EE. UU. en la región”. No mencionó qué áreas fueron atacadas.

Baréin ha sido uno de los críticos más fuertes de Irán y es sede de la 5ta Flota de la Armada de EE. UU. Recientemente albergó al Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, que concluyó con un llamado al fin de los ataques de Irán y a que el estrecho esté completamente abierto.

Durante la noche del viernes al sábado, el Comando Central del ejército de EE. UU. dijo que había atacado ubicaciones de misiles y drones iraníes y sitios de radar costeros.

El vicepresidente de EE. UU. JD Vance, quien ha liderado las negociaciones con Irán, dijo en redes sociales el viernes por la noche que Irán debería “levantar el teléfono” si hay desacuerdos sobre el acuerdo de cese al fuego, “pero la violencia será respondida con violencia”.

EE. UU. e Irán están negociando los términos del acuerdo, incluidos temas como el paso de barcos por el estrecho, vital para el suministro global de petróleo y gas natural, y abordar el futuro del programa nuclear de Irán y su reserva de uranio altamente enriquecido.

Bajo el acuerdo provisional, las dos partes tienen 60 días para trabajar en los detalles. Poner fin al conflicto en Líbano entre Israel y el grupo militante apoyado por Irán, Hezbollah, es una parte clave del acuerdo.

Un barco es atacado mientras se expande la ruta del estrecho

El centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido informó que un tanquero fue atacado el sábado en el estrecho, con la tripulación a salvo y sin daños ambientales reportados. Nadie reclamó inmediatamente el ataque, pero las sospechas cayeron sobre Irán.

Justo después de ese informe, el Centro de Información Marítima Conjunta, supervisado por la Armada de EE. UU., dijo que la ruta cerca de la costa de Omán se está expandiendo para permitir el tráfico entrante y saliente.

Irán ha insistido en que los barcos deben obedecer sus órdenes y ha advertido que comenzará a cobrar tarifas por el tránsito a través del estrecho. Sin embargo, los barcos han intentado cada vez más abandonar el Golfo en los últimos días.

Ebrahim Azizi, quien encabeza la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, escribió el viernes que “el Estrecho de Ormuz está gobernado por Irán, así que: Respeten las reglas”.

EE. UU. y los estados árabes del Golfo han rechazado las demandas de Irán. El estrecho se considera un paso marítimo internacional, a pesar de ser aguas territoriales de Irán y Omán.

El Centro de Información Marítima Conjunta advirtió que la amenaza a los barcos era “considerable”, agregando que “se aconseja a los marineros sobre la existencia de minas y deben esperar una presencia naval mientras continúan las operaciones de despeje”.

La Organización Marítima Internacional detuvo el viernes un nuevo esfuerzo para evacuar barcos y no lo reanudará hasta que haya garantías de que los otros barcos no serán atacados. Dijo que alrededor de 115 barcos han logrado salir del estrecho en los últimos días.

Toropin informó desde Washington, la escritora de Associated Press Ali Swenson en Nueva York contribuyó a este informe.

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