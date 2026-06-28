El movimiento de Man City de Anderson podría estar resuelto en los próximos días, dice Tuchel

El movimiento de Man City de Anderson podría estar resuelto en los...

Elliot Anderson podría completar su trasladado de Nottingham Forest a Manchester City en los próximos dos días, reveló el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

Anderson ha surgido como un objetivo clave para City mientras se preparan para entrar en la era post-Pep Guardiola, con Enzo Maresca como candidato a tomar el mando en el Etihad Stadium.

Con la salida de Bernardo Silva y los problemas de lesiones de Rodri en las últimas dos temporadas, se espera que City convierta a Anderson en el jugador inglés más caro de la historia.

Anderson fue uno de los jugadores destacados en la Premier League la temporada pasada, a pesar de que Forest luchaba contra el descenso y solo se alejó del peligro bajo la dirección de Vitor Pereira al final de la campaña.

Registró la mayor cantidad de toques (3,300), recuperó la posesión más veces (306), ganó más duelos (297) y provocó más faltas (80) que cualquier otro jugador en la división.

La destacada forma del club de Anderson también lo ha convertido en un elemento clave en los planes de Inglaterra de Tuchel, ya que jugó 248 minutos durante los tres partidos de la Tres Leones en el Grupo L de la Copa del Mundo, siendo Ezri Konsa (270) y Harry Kane (264) los únicos jugadores de campo que jugaron más.

Y el futuro del centrocampista debería ser decidido antes de que Inglaterra enfrente a la República Democrática del Congo en su eliminatoria de octavos de final el miércoles.

“Creo que hay una alta probabilidad de que se resuelva antes de los octavos de final”, dijo Tuchel sobre la transferencia de Anderson, después de la victoria por 2-0 sobre Panamá el sábado.

“Él juega como si fuera suya. No había preocupaciones [por su estado físico], el personal médico dio luz verde, no tiene lesiones”.

Anderson había estado en duda antes del juego contra Panamá, pero con Declan Rice descansado, comenzó como el único pivote en el centro del campo de Inglaterra y tuvo la mayor cantidad de toques (93) de cualquier jugador, completando 63 de sus 70 pases y ganando nueve de sus 16 duelos.