Denuncias presentadas al organismo de control policial sobre manejo de denuncias de abuso de Al Fayed por parte de Met.

Sobrevivientes de abuso por parte del fallecido propietario de Harrods, Mohamed Al Fayed, han presentado quejas ante un organismo de control sobre cómo la Policía Metropolitana manejó las denuncias. Más de 400 acusaciones de conducta sexual indebida se han hecho contra Al Fayed, incluyendo violación y tráfico humano, que datan entre 1977 y 2014. La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC, por sus siglas en inglés) confirmó el domingo que tres víctimas presentaron quejas esta semana sobre el manejo de las acusaciones por parte de la Met entre 2018 y 2024. El organismo de control policial dijo que evaluará las quejas antes de decidir sobre cualquier acción adicional. La IOPC ya está investigando a un agente en servicio y a cuatro exagentes de la Met por posible mala conducta relacionada con el caso. Esa investigación, dirigida por la dirección de normas profesionales de la Met bajo la dirección y control del organismo de control, involucra otros informes realizados por cuatro víctimas. La Met está investigando acusaciones hechas por al menos 155 víctimas, al menos 21 de las cuales se entiende que se presentaron antes de la muerte de Al Fayed. La Operación Amapola, lanzada hace 19 meses, está investigando posibles sospechosos que podrían haber facilitado o permitido los crímenes de Al Fayed. Hasta la semana pasada, solo se habían entrevistado a cuatro personas bajo sospecha. Al Fayed murió en 2023 a la edad de 94 años, sin enfrentar cargos.

Un portavoz de la Met dijo el domingo: “Estamos colaborando con la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) mientras lleva a cabo una investigación independiente sobre nuestro manejo de los informes de delitos sexuales por Mohamed Al Fayed. Como parte de esto, la IOPC está investigando quejas contra cinco agentes. Se está investigando a un agente en servicio y a cuatro exagentes por posible mala conducta. La entrega de avisos no significa necesariamente que se iniciarán procedimientos por mala conducta. Estamos al tanto de que ahora se están evaluando más quejas por la IOPC. Las apoyaremos según sea necesario. Nuestra investigación sobre las personas que podrían haber facilitado o permitido los delitos de Mohamed Al Fayed sigue activa.”

Abogados que representan a los sobrevivientes dijeron que 421 personas habían denunciado abusos que supuestamente tuvieron lugar en Harrods u otros negocios propiedad de Al Fayed. Fotografía: Mina Kim/Reuters

Las víctimas del expropietario de Harrods han solicitado una investigación más amplia sobre el tráfico de personas, argumentando que sin ella, la “verdadera escala” de la presunta red del multimillonario seguiría oculta. El colectivo Nadie Sobre (NOA), fundado por víctimas de abuso por parte de Al Fayed, ha instado a la Agencia Nacional contra el Crimen a establecer un equipo de investigación conjunto con la Met y supervisar la investigación. Abogados que representan al grupo Justicia para Fayed y Sobrevivientes de Harrods dijeron que 421 personas habían denunciado abusos que supuestamente tuvieron lugar en la lujosa tienda departamental en el centro de Londres, así como en el hotel Ritz en París, Fulham FC y otros lugares propiedad de Al Fayed. A principios de junio, Keir Starmer se reunió con unos 200 sobrevivientes en una videollamada en línea como parte de un mayor impulso por la justicia y la rendición de cuentas.

Un portavoz de Downing Street dijo en ese momento: “El primer ministro se reunió con los sobrevivientes de Mohamed Fayed, rindió homenaje a su valentía y dejó claro que está con ellos en su lucha por la justicia. Con cientos de personas presentándose, incluidas del extranjero, la reunión se llevó a cabo en línea para garantizar que todos los sobrevivientes pudieran participar. Estamos claros en que este es el comienzo, no el fin, de trabajar con los sobrevivientes para asegurar la justicia que merecen.”