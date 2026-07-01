Legisladores de 12 países latinoamericanos respaldan los Acuerdos de Isaac y el traslado de la embajada a Jerusalén

Legisladores de 12 países latinoamericanos concluyeron una conferencia de tres días en Buenos Aires el martes firmando una resolución que respalda la expansión de los Acuerdos de Isaac, pidiendo una mayor cooperación regional con Israel y renovando esfuerzos para alentar a más países latinoamericanos a trasladar sus embajadas a Jerusalén.

La Conferencia de Presidentes de América Latina, celebrada del 28 al 30 de junio, fue organizada por la Fundación Aliados de Israel (IAF) en cooperación con los Amigos Estadounidenses de los Acuerdos de Isaac (AFOIA) de la Fundación Premio Génesis. El evento reunió a más de 20 legisladores, embajadores, líderes religiosos y figuras políticas.

Según los organizadores, los países participantes fueron Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Panamá.

Entre los oradores principales estuvieron el presidente argentino Javier Milei, el embajador de Argentina en Israel, Shimon Axel Wahnish, el candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro y funcionarios argentinos.

La conferencia se centró en promover los Acuerdos de Isaac, un marco regional propuesto por primera vez por Milei y inspirado en los Acuerdos de Abraham, destinado a fortalecer la cooperación económica, tecnológica, diplomática y de seguridad entre Israel y las naciones latinoamericanas.

El presidente Isaac Herzog entrega a su homólogo argentino Javier Milei la Medalla de Honor Presidencial, Jerusalén, 20 de abril de 2026. (crédito: KOBI GIDEON/GPO)

“No hay lugar para la neutralidad”

“Desde el primer día como presidente tomé la firme determinación de colocar a Argentina en el lado correcto de la historia”, dijo Milei.

“Las palabras sin acciones son sólo palabras, y esta región ya ha tenido demasiados discursos y demasiada inacción. El mal desorganizado sólo puede ser derrotado por el bien organizado. Lo que esta región decida en los próximos años determinará en qué lado de la historia terminaremos. No hay lugar para la neutralidad”.

Un resultado importante de la conferencia fue un renovado impulso para que los países latinoamericanos reconocieran a Jerusalén como la capital indivisa de Israel mediante la reubicación de sus embajadas allí, y los organizadores describieron tales medidas como un componente clave de la participación en los Acuerdos de Isaac. La conferencia también promovió una adopción más amplia de la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y una mayor cooperación legislativa contra el terrorismo y el extremismo.

Wahnish dijo que Milei consideraba a Israel “no sólo como un aliado estratégico, sino como un amigo”.

“Ahora necesitamos la unidad y la fuerza de todos los países de América Latina para acelerar los Acuerdos de Isaac”, dijo Wahnish. “Para que trascienda los movimientos políticos, cada país debe identificar cómo los Acuerdos de Isaac mejorarán la vida cotidiana de su gente”.

Bolsonaro elogió al presidente de la Fundación Aliados de Israel, Josh Reinstein, por promover la diplomacia basada en la fe.

“Durante más de 20 años, Josh ha dedicado su vida a unir a cristianos y judíos en torno a una causa común: la diplomacia basada en la fe”, dijo Bolsonaro. “La diplomacia basada en la fe es lo que ha ayudado a las naciones a trasladar sus embajadas a Jerusalén y enfrentarse al antisemitismo”.

El propio Reinstein describió la conferencia como “un momento decisivo” para la cooperación regional.

“Esta conferencia marca un momento decisivo en el que hacemos un llamado a parlamentarios valientes de toda la región para que adopten plenamente los Acuerdos de Isaac y den el paso histórico de trasladar las embajadas de sus naciones a Jerusalén, la capital indivisa de Israel”, dijo.

“A través de la diplomacia basada en la fe, la Fundación Aliados de Israel está forjando una alianza inquebrantable entre Israel y América Latina”.

‘Más que una conferencia diplomática’

S. Fitzgerald Haney, director gerente de AFOIA para América Latina, dijo que la reunión representó más que una conferencia diplomática.

“Cuando los presidentes de los grupos latinoamericanos de aliados de Israel se reúnen en Argentina, el país que concibió los Acuerdos de Isaac, no asisten a una conferencia, sino que hacen una declaración”, dijo Haney.

“La AFOIA opera en la encrucijada de la diplomacia pública y privada… La seguridad a largo plazo de Israel y su lugar en el mundo se construyen relación tras relación, legislatura tras legislatura, amistad tras amistad. América Latina está dando un paso adelante y estamos orgullosos de ser parte de ello”.

Leopoldo Martínez, director para América Latina de la Fundación Aliados de Israel, dijo que la asistencia de legisladores de toda la región demostró un creciente apoyo a Israel.

“Esta conferencia es un poderoso testimonio del extraordinario apoyo parlamentario a Israel que existe en toda América Latina”, dijo Martínez.