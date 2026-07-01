“En Messi confiamos” – Argentina tiene un súper hincha en el campo checo

Por David W. Cerny

BUKOVKA, República Checa, 30 de junio (Reuters) – Si no sabías que el aficionado al fútbol checo Miloslav “Curby” Urbanec estaba fascinado por la selección argentina, podrías haberlo adivinado por la casa pintada con el color azul cielo y blanco de la camiseta y la bandera del equipo, o por la estatua de tamaño natural de Diego Maradona o el mural de Lionel Messi.

La casa de tres pisos del promotor musical en Bukovka, a 90 kilómetros (56 millas) al este de Praga, incluso cuenta con un enorme emblema del “sol”, el motivo central de la bandera argentina, en lo alto de la pared.

Un mural de Messi descomunal adorna la parte trasera de la casa, y una estatua del fallecido Diego Maradona custodia el patio. Detrás de la casa hay un campo de fútbol apto para todo clima, rodeado de carteles con imágenes de las estrellas del Boca Juniors de Buenos Aires, uno de los equipos de Maradona.

“Cuando tenía cuatro años, vi el Mundial de 1978 en Argentina con mi padre y me encantó el pelo largo de los jugadores argentinos como (Mario) Kempes”, dijo Urbanec, de 51 años.

“Ganaron el Mundial, ese fue “el comienzo de mi pasión por Argentina, Boca Juniors, por todo lo relacionado con el fútbol”.

La furgoneta de Urbanec está pintada de azul celeste y blanco y lleva imágenes de Maradona sosteniendo el Mundial y de Messi, con el lema “En Messi confiamos” y una matrícula personalizada que dice “MARADONA”.

Urbanec nombró a su segundo hijo, que ahora tiene 7 años, Lionel porque, dijo, estaba claro, hace siete años, que “este chico es absolutamente especial”.

Urbanec está seguro de que su equipo va camino de conseguir otra victoria.

“La Selección en este momento es absolutamente increíble”, dijo.

“Creo al 100% que volveremos a ganar y será una fiesta hermosa, no sólo en Bukovka, en todo el mundo, porque Argentina juega el fútbol más hermoso”.

Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final el 3 de julio.

(Reporte de David W. Cerny; escrito por Jan Lopatka; Editado por Kevin Liffey)