Los toros están apostando alto en este ETF global que se encuentra en un mercado bajista profundo.

Los toros están apostando alto en este ETF global que se encuentra...

Un barco de contenedores está atracado en la terminal de contenedores en Qingdao, provincia oriental de Shandong en China el 25 de junio de 2026. – | Afp | Getty Images

Las acciones estadounidenses siguen ganando, con el Nasdaq cerrando su mejor trimestre desde 2020. Sin embargo, en China, la situación es muy diferente.

El iShares China Large-Cap (FXI) ha caído un 18% en lo que va del año y se encuentra en medio de un mercado bajista de 9 meses. El popular fondo de internet chino, el KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), ha caído más de un 40% desde su récord en octubre, debido a preocupaciones continuas sobre las valoraciones de la IA y los conflictos comerciales.

Y apenas el martes, las acciones de Nike cayeron en las operaciones fuera de horario a pesar de superar las ganancias, ya que la empresa de calzado citó preocupaciones sobre la resistencia del consumidor chino.

Pero los operadores de opciones están actuando como si estas tendencias pudieran cambiar.

Las acciones chinas finalmente se ganaron una oferta para finalizar la semana pasada después de que el país informara que la actividad manufacturera volvió a crecer y que el PMI de servicios más alto desde mayo. Un rebote en FXI se desvaneció rápidamente, pero KWEB registró un rally de tres días de casi el 4% y los operadores están apostando por más.

El volumen de opciones en KWEB fue casi tres veces el promedio de 30 días el martes, según datos de Cboe LiveVol, y de los 628,000 contratos negociados, 612,000 eran calls, según datos de ThinkOrSwim. Más de un cuarto de millón de esas operaciones probablemente fueron iniciadas por compradores, en comparación con menos de 4,000 compras de puts. Del total de $48 millones negociados en primas, $46 millones estaban relacionados con calls.

Esa es una rara cantidad de sesgo alcista en los flujos de opciones para cualquier valor, especialmente uno con tan poco impulso de precio.

Entre los 20 contratos más negociados en KWEB el martes, 17 eran calls, y no solo especuladores a corto plazo, con solo dos contratos con vencimiento para el jueves. El contrato más popular en volumen y monto en dólares fue el call de 29-strike con vencimiento el 18 de diciembre, un intercambio que necesita un rally del 23% desde aquí para romper incluso.

El mayor intercambio de la sesión fue la compra de casi 102,000 de esos calls, una compra de $11 millones que fue compensada por la venta de $930,000 de los calls de 35-strike con vencimiento el mismo día, y $770,000 de los calls de 33-strike con vencimiento el 18 de septiembre, según datos de SpotGamma.

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