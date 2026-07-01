La industria automotriz de EE. UU. enfrenta una mayor incertidumbre sin una extensión del acuerdo comercial USMCA

Un trabajador en la planta de Kentucky Truck de Ford el 30 de abril de 2025. Michael Wayland | CNBC

La industria automotriz de los Estados Unidos está entrando en una nueva fase de incertidumbre ya que se espera que el acuerdo comercial USMCA entre Estados Unidos, México y Canadá no se extienda más allá del miércoles, desencadenando lo que podría ser un proceso de revisión de varios años o la expiración del pacto si para 2036 no se llega a un acuerdo.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue establecido durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2020, pero la administración se ha desencantado con el acuerdo que regula aproximadamente $2 billones anualmente en bienes y servicios entre los tres países.

La industria automotriz representó aproximadamente el 18% del comercio de Estados Unidos con sus países vecinos el año pasado, según datos de la industria, convirtiéndose en uno de los sectores clave en las discusiones. Los fabricantes de automóviles y otros observadores de las negociaciones están preocupados de que la reapertura del acuerdo pueda crear una mayor incertidumbre comercial que lleve a menores inversiones y menos empleos.

“Si dejamos que esto continúe por mucho tiempo, será muy doloroso para todos”, dijo Diego Marroquín Bitar, investigador en el centro de estudios con sede en Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies. “Eso es lo último que la región necesita”.

También preocupa que Estados Unidos pueda retirarse del acuerdo debido a las tácticas de negociación agresivas de la administración Trump que involucran aranceles, comercio y otros temas.

Estados Unidos, México y Canadá podrían haber acordado una extensión de 16 años para el miércoles, pero no se espera que cumplan con ese plazo. Eso abre paso a un proceso de revisión anual en su lugar.

Funcionarios de Estados Unidos habían dicho anteriormente que no planeaban extender el pacto, ya que los representantes estadounidenses presionan por inversiones domésticas adicionales y beneficios bajo el acuerdo.

El Representante de Comercio de Estados Unidos Jamieson Greer dijo en mayo que Estados Unidos quiere fortalecer las reglas de origen norteamericanas “de una manera que mejore el contenido estadounidense en estos bienes” para impulsar la fabricación nacional.

Bitar también dijo que las discusiones públicas de la administración Trump han sido amplias, abordando temas que no son comerciales como la inmigración, la delincuencia y otras conexiones, lo que podría hacer que esta ronda de negociaciones sea más desafiante que cuando se estableció el USMCA.

“Todo está sobre la mesa. No solo los temas comerciales”, dijo Bitar. “Cuanto más cosas haya sobre la mesa, más tiempo llevará negociar y más incertidumbre generará.”

Expectativas automotrices de USMCA 2.0

La industria automotriz de Estados Unidos ya ha lidiado con mucha incertidumbre en esta década, desde paros en la producción por la pandemia hasta escasez de cadenas de suministro y cambios continuos en aranceles y otras regulaciones. Ahora se prepara para la esperada reapertura de las negociaciones del USMCA.

No está claro si los vehículos que cumplen con las medidas de cumplimiento para Estados Unidos seguirían enfrentando aranceles, que Trump ha utilizado agresivamente durante su presidencia como palanca en las negociaciones y para promover la producción nacional.

“Todos los chips están sobre la mesa”, dijo Aakash Arora, experto en automoción, socio y director gerente de Boston Consulting Group, a CNBC. “Pero lo que está claro en todos los escenarios que se están discutiendo es que: No. 1: mayor contenido de Estados Unidos”.

Los fabricantes de automóviles que operan en Estados Unidos desean que el acuerdo siga siendo un acuerdo entre los tres países que “fortalezca, en lugar de fragmentar, esta base económica crítica” para el comercio en América del Norte, según una carta a Greer de líderes de los grupos comerciales automotrices más grandes de Estados Unidos.

“Apoyamos el compromiso bilateral Estados Unidos-México y alentamos las discusiones trilaterales para apoyar una revisión eficiente y efectiva que finalmente extenderá el USMCA como un acuerdo trilateral”, escribieron las organizaciones que representan a la gran mayoría de fabricantes de automóviles, proveedores y distribuidores de Estados Unidos el 7 de mayo.

Los grupos comerciales han argumentado que las compañías han gastado miles de millones de dólares para cumplir con los estándares actuales del USMCA y que muchas empresas automotrices ya están invirtiendo más en Estados Unidos.

El USMCA ha impulsado $182 mil millones en inversiones en América del Norte, el 86% de las cuales han sido anunciadas para Estados Unidos, según datos del grupo de presión automotriz estadounidense.

Al otro lado de la frontera norte, Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá y miembro del consejo del primer ministro de Canadá sobre las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, dijo que es optimista de que se pueda llegar a un acuerdo para el otoño.

“Estoy optimista sobre hacia dónde nos dirigimos”, le dijo a CNBC durante una entrevista telefónica el lunes, citando el aumento de las discusiones y comentarios públicos. “Hay temas reales sobre la mesa pero, en mi opinión, ninguno de ellos son insalvables.”

Reglas de origen

Un problema importante para fabricantes de automóviles y otros en la industria son las reglas de origen del acuerdo, que determinan de qué país proviene un producto y qué bienes son elegibles para un tratamiento preferencial, como aranceles reducidos o comercio libre de impuestos.

El mercado automotriz de Estados Unidos se ha expandido a Canadá y ha incrementado fuertemente su presencia en México sobre la base del libre comercio en América del Norte desde que se inició el TLCAN en 1994. Esto ha llevado a una gran proporción de partes y vehículos que cruzan fronteras antes de ser ensamblados en uno de los países.

Actualmente, el USMCA requiere un 75% de “contenido de valor regional” para que los vehículos de pasajeros y camioneta ligeros provengan de América del Norte. Según informes, la administración Trump quiere aumentar ese nivel al 82%, con un 50% de ese valor producido en Estados Unidos.

Actualmente no hay requisito para separar el contenido de las piezas entre lo que se produce en Estados Unidos y lo que se produce en Canadá. Las nuevas reglas requerirían tal distinción, lo que significaría establecer nuevos procesos.

“El contenido de valor regional es de lo que mucha gente está hablando, pero en realidad es el contenido de Estados Unidos lo que importará”, dijo Mark Wakefield, socio y líder del mercado automotriz global en la firma consultora AlixPartners. “Algunas de estas ni siquiera tienen un plan sobre cómo hacerlas, por lo que será un camino accidentado y bastante costoso.”

AlixPartners estima que hay un aumento de hasta el 20% para mover un producto de México a Canadá y un aumento de hasta el 50% en costos para mover algunas piezas de China a Estados Unidos.

BCG también argumenta que establecer estándares demasiado altos podría hacer que algunas compañías realmente produzcan menos en Estados Unidos. En lugar de esforzarse por cumplir con los estándares, dijo que los fabricantes de automóviles podrían enfocarse en producir vehículos con las partes menos costosas fuera de Estados Unidos para reducir el valor declarado de los vehículos para importar a un nivel en el que pagar aranceles por un producto menos costoso aún sería beneficioso financieramente.

“En ese caso, no obtenemos contenido adicional de Estados Unidos”, dijo Arora. “No es algo pequeño, y porque no es algo pequeño, puede haber algunas consecuencias no deseadas.”

Aproximadamente una docena de vehículos, incluidos algunos modelos individuales, cumplen con el umbral actual del 75%. Ninguno está en el 80%, con el Volkswagen ID.4 con tracción en todas las ruedas Pro con un 76% de contenido estadounidense/canadiense encabezando la lista del año modelo 2026 de contenido de partes publicado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

Ejecutivos de la industria automotriz han dicho que tomaría años y miles de millones de dólares en inversiones para relocalizar la producción para garantizar que los vehículos vendidos en Estados Unidos tengan más contenido estadounidense. También han argumentado que Estados Unidos puede que no esté equipado para manejar la recolección y procesamiento de algunas partes y materias primas.

S&P Global Mobility ha dicho que en promedio hay 20,000 piezas en un vehículo cuando se desmonta hasta sus tuercas y tornillos. Las partes pueden originarse en cualquier lugar de 50 a 120 países.

Arora de BCG señaló que una forma de aumentar potencialmente el contenido estadounidense podría ser incluir el software de origen, que es una parte cada vez más importante de los nuevos vehículos, en las reglas de origen. Eso ayudaría a aumentar el porcentaje de un vehículo que califica como contenido estadounidense, dijo.

Uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos es mejorar la producción en el país, pero también está buscando alejar la cadena de suministro automotriz estadounidense de China. La nación asiática ha estado expandiéndose rápidamente fuera de su país de origen para inundar los mercados con vehículos más asequibles y subsidiados en Sudamérica y Europa.

AlixPartners dijo que cree que el resultado ideal para USMCA 2.0 sería centrarse en la competitividad con China en lugar de México o Canadá, minimizar los costos agregados a los vehículos estadounidenses y apoyar las inversiones empresariales, entre otras cosas.

“La gente ha hablado de una especie de ‘fortaleza América’ y … realmente necesita ser Norteamérica”, dijo Wakefield. “[Si] realmente el objetivo es enfrentarse a China, entonces realmente no tiene sentido centrarse tanto en Estados Unidos versus México y Canadá.”