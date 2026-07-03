El ataque ruso “más masivo” contra Kyiv mata al menos a 27 personas

Moscú dijo que sus fuerzas atacaron lo que llamó plantas militares en represalia por los ataques a la infraestructura civil rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el jueves que Rusia “seguirá aumentando la presión sobre el régimen de Kiev para lograr los objetivos fijados”.

Ucrania acusó a Moscú de atacar zonas civiles y dijo que sería un error equiparar las acciones del “agresor y un país que se defiende”.

Las autoridades del metro de Kiev dijeron que 52.500 personas, incluidos 4.500 niños, se refugiaron en estaciones de metro durante la noche, lo que, según dijeron, era la cifra más alta en los “últimos años”.

Entre los lugares afectados por los ataques se encontraba un bloque de apartamentos de gran altura en la margen izquierda de la ciudad, en el distrito de Darnitskyi, en el sureste de Kiev, donde dos misiles causaron devastación.

Un misil dejó un cráter gigante junto a una guardería y los edificios circundantes fueron destruidos por el fuego y sus balcones metálicos retorcidos.

El segundo misil cayó a pocos pasos de distancia y alcanzó el final de un bloque de viviendas de nueve plantas. Se ha derrumbado, deslizándose de la fachada del edificio, convirtiéndose en un montón de hormigón. Un local le dijo a la BBC que varias personas estaban desaparecidas y es posible que se hubieran refugiado en el sótano.

Los rescatistas intentaban cavar entre los escombros para llegar hasta ellos mientras los familiares observaban llorando.

Svitlana, que vive al lado del edificio atacado, le dijo a la BBC que estaba escondida en el pasillo durante el ataque aéreo y escuchó las explosiones.

“No fue aterrador”, se encogió de hombros, “porque ya he pasado por todo esto antes”. Luego reveló que había resultado gravemente herida en otro ataque ruso contra otra ciudad en el que murió su madre. Dos años más tarde, su hijo murió en combate luchando por Ucrania.

Oleksiy, con el rostro cubierto de cortes y sangre, le dijo a la BBC que había salido a fumar después de escuchar el primer misil, luego el segundo aterrizó y fue alcanzado por vidrios voladores.

“Esto no es una represalia de Rusia por los ataques ucranianos”, dijo, desestimando la explicación de Moscú sobre su último ataque. “Ellos comenzaron esta guerra. Ésta es una zona residencial. Y la atacaron”.