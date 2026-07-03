El tono triunfante de Rusia cambia a medida que Ucrania despliega tácticas asimétricas

El tono triunfante de Rusia cambia a medida que Ucrania despliega tácticas...

El gas costoso que Anatoly ha estado comprando en las últimas semanas en Moscú arruinará el motor de su Kia blanco.

“Es de baja calidad”, dijo el taxista a Al Jazeera sin revelar su apellido por motivos de seguridad. “El motor ya suena como un corazón enfermo … El gobierno permite una ‘disminución temporal en la calidad’, pero ¿qué debo hacer cuando necesito repuestos nuevos que apenas están disponibles debido a las sanciones occidentales?”, preguntó retóricamente.

Anatoly se enfureció por los cálculos militares erróneos del Kremlin y los ataques casi diarios de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas y los depósitos de combustible que han provocado escasez de gas en todo el país.

“Ucrania nos ha pillado. Ellos no llaman a la puerta, patean la puerta”, dijo el hombre de 49 años con barba de tres días y ojos inyectados en sangre.

Los principales militares rusos no han comentado sobre los ataques de Ucrania.

Pero incluso los partidarios más fervientes del Kremlin han cambiado su tono triunfalista de antes.

“Tenemos que prepararnos para las dificultades y el sacrificio personal”, dijo Vladimir Solovyov, un popular presentador de televisión en la red Rossiya 1, a mediados de junio.

Solovyov tiene predilección por monólogos agresivos y vestimenta de estilo militar. Una vez instó al Kremlin a “borrar” ciudades ucranianas con ataques nucleares y dijo que Kiev y sus aliados occidentales “sirven al príncipe de las tinieblas”.

Los bloggers militares son aún más pesimistas debido a su proximidad con el frente.

Uno de ellos, Prizrak Novorossii (El Fantasma de Nueva Rusia), escribió en Telegram a finales de junio que el Kremlin debería llevar a cabo una campaña de movilización masiva porque los rusos ya “prevén grandes cambios y posibles cataclismos debido, por decirlo suavemente, a la dinámica desfavorable de las hostilidades”.

La razón es simple: los ucranianos superados en número utilizan “una táctica asimétrica de ataques con drones de largo alcance con soluciones tecnológicas en las que Rusia apenas está avanzando”, escribió.

“Entonces, la cuestión no es si tener o no movilización, sino cómo llevarla a cabo”, concluyó el blogger, añadiendo que los eventos recientes “inspiran poco optimismo”.

[Contexto: La escasez de gasolina en Rusia y los ataques de Ucrania han generado preocupación y críticas hacia el Kremlin por parte de la población y de analistas militares.]

[Fuente: Al Jazeera]