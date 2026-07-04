Tusk advierte que se avecinan “meses críticos” para Polonia ante la amenaza rusa

El primer ministro polaco ha dicho que el país se está preparando para “varios” escenarios y que los próximos meses podrían ser “críticos” en relación con la amenaza de Rusia.

Donald Tusk estaba respondiendo a informes de los medios de comunicación de que Moscú estaba planeando una “provocación” armada en Polonia para poner a prueba la determinación de la OTAN, citando la inteligencia estadounidense.

“No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses pueden ser realmente críticos, también debido a la naturaleza cambiante de la guerra. Estas preocupaciones son particularmente palpables en los Estados bálticos”, dijo Tusk a los periodistas el viernes.

El medio de comunicación polaco Onet informó que fuentes cercanas al presidente Karol Nawrocki habían dicho que Estados Unidos había emitido varias advertencias a Varsovia sobre un complot para atacar el país.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios de la BBC.

Según los supuestos planes, también publicados por el Telegraph del Reino Unido el viernes, la infraestructura polaca podría ser atacada por misiles o drones, o se podrían enviar soldados al estado de la OTAN.

Los informes sugieren que el objetivo sería presionar a los aliados occidentales de Ucrania para que suspendan la ayuda al país mientras continúa luchando contra la invasión a gran escala de Rusia, lanzada en 2022.

Preguntado sobre las informaciones, Tusk afirmó: “No tengamos miedo, nos estamos preparando para diversas situaciones, pero no podemos ignorarlas… Somos conscientes de las amenazas, también gracias a la información de nuestros aliados”.

El presidente polaco Nawrocki asistirá a una cumbre de la OTAN con líderes de otros miembros de la alianza defensiva en Turquía la próxima semana.

El secretario general, Mark Rutte, ha dicho que la reunión demostrará que los europeos están prestando atención a los llamados de larga data del presidente estadounidense, Donald Trump, para aumentar su gasto en defensa, mientras que también se espera que los líderes se comprometan a seguir financiando armas para Ucrania.

Tusk dijo al Financial Times en abril que Rusia podría atacar a un Estado miembro de la OTAN en “meses”.

A finales de junio, su viceprimer ministro, Radek Sikorski, dijo a CBS News que no descartaría una operación rusa de “bandera falsa” en los próximos dos años para justificar un ataque a un Estado de la OTAN.

Los estados bálticos han reconocido previamente su preocupación por su vulnerabilidad ante un ataque ruso. Los medios letones informaron en junio que sus servicios de inteligencia habían advertido que Moscú estaba planeando provocaciones militares en la región o en Polonia.

El embajador de Lituania ante la OTAN dijo el jueves que era más probable que Rusia recurriera a una guerra híbrida, como incursiones con misiles o drones, que a un ataque militar convencional, según la emisora ​​pública LRT del país.

El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque armado contra un miembro se considerará un ataque contra todos, por lo que saldrán en defensa mutua.