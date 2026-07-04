Probabilidades y predicción de Argentina vs. Cabo Verde: selecciones de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 por experto con una racha de 16-6

Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 el viernes. Los jugadores de Cabo Verde merecen mucho crédito por haber llegado a la fase eliminatoria de este torneo. Los Tiburones Azules, dirigidos por el portero Vozinha, empataron 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita durante la fase de grupos. Los jugadores demostraron una resiliencia y coraje notables en los tres partidos, y ahora se enfrentan a los actuales campeones del mundo y a un ataque argentino desenfrenado liderado por Lionel Messi.

El inicio del partido Argentina vs. Cabo Verde es a las 6 pm ET en Miami. Las últimas probabilidades de Argentina vs. Cabo Verde de FanDuel Sportsbook colocan a Argentina en -800 (arriesga $800 para ganar $100) en la línea de dinero de 90 minutos, con Cabo Verde en +2200 y un empate en +700. El over/under para el total de goles es 2,5. Argentina tiene -1800 para avanzar, con Cabo Verde en +1220. Antes de fijar cualquier selección de Argentina vs. Cabo Verde o predicciones de la Copa Mundial 2026, consulte las predicciones de Argentina vs. Cabo Verde de Martin Green de SportsLine.

Después de trabajar en la industria de las apuestas deportivas durante varios años, Green se convirtió en periodista deportivo profesional y experto en handicap y ha cubierto el juego en todo el mundo. El año pasado, Green fue rentable en múltiples áreas en sus selecciones de apuestas de fútbol, ​​incluidas la Liga de Campeones (+211,25) y la Bundesliga (+100). También ha estado al rojo vivo en 2026, registrando un récord de 18-8 en sus últimas 26 selecciones de la UCL, generando casi $1,000 en ganancias. También tiene una racha de 16-6 (+833,5) en sus selecciones para la Copa Mundial 2026 a partir del viernes. Cualquiera que quiera seguir sus consejos sobre apuestas en la Copa del Mundo en casas de apuestas y aplicaciones de apuestas podría obtener grandes beneficios.

Ahora, Green ha estudiado Argentina vs. Cabo Verde y acaba de revelar sus selecciones y predicciones de apuestas para la Copa Mundial 2026. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver sus selecciones. Aquí hay varias probabilidades de la Copa Mundial y líneas de apuestas de fútbol para Argentina vs. Cabo Verde:

Argentina vs. Cabo Verde Línea de dinero de 90 minutos Argentina -800, Cabo Verde +2200, Empate +700 Argentina vs. Cabo Verde más/menos: 2,5 goles Argentina vs. Cabo Verde para avanzar: Argentina -1800, Cabo Verde +1220 Selecciones de Argentina vs. Cabo Verde: Ver selecciones en SportsLine Transmisión de Argentina vs Cabo Verde: Fubo (Pruébalo gratis)

Principales predicciones de Argentina vs. Cabo Verde

Después de examinar Argentina vs. Cabo Verde desde todos los ángulos, Green se inclina por Más de 2,5 goles totales (-168).Argentina ha estado en una forma devastadora durante toda la fase de grupos, encontrando la red ocho veces en tres partidos, y los tres partidos superaron el total. Solo Messi ha marcado seis goles en el torneo, y el ataque argentino no mostró signos de desaceleración incluso mientras rotaba a los jugadores en su fase de grupos contra Jordan.

“Messi está operando a un nivel de élite, y los tres partidos de la fase de grupos de Argentina superaron los 2,5 goles en total”, dijo Green a SportsLine. “Con su regreso a la alineación titular en Miami, espero que los goles fluyan”. Vea las mejores apuestas de Green para Argentina vs. Cabo Verde en SportsLine, y podrá Apueste Más de 2,5 goles para Argentina vs. Cabo Verde en FanDuel aquí:

Cómo hacer selecciones entre Argentina y Cabo Verde

Después de estudiar Argentina vs. Cabo Verde desde todos los ángulos, Green encontró un factor x crítico y bloqueó dos mejores apuestas, incluida una jugada con más dinero que involucra a Messi. Puedes dirigirte a SportsLine para ver cuáles son.

Entonces, ¿cuál es la mejor apuesta para Argentina vs. Cabo Verde? Visite SportsLine ahora para ver las mejores apuestas para Argentina vs. Cabo Verde, todas de expertos con una racha de 16-6 en selecciones de WC, y descúbralo.