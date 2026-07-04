La NASA lanza una nave espacial para recuperar el telescopio que se hunde

El viernes se lanzó una misión de recuperación para rescatar el telescopio Swift Observatory de la NASA, con una nave espacial de tres brazos que se puso en órbita con éxito desde las Islas Marshall en el Océano Pacífico.

El satélite del telescopio Swift pesa 1,6 toneladas (1,4 toneladas métricas) y gira a 224 millas (360 kilómetros) sobre la Tierra.

El contratista de defensa estadounidense Northrop Grumman lanzó la nave espacial Link de tres brazos de Katalyst Space Technologies para alcanzar y capturar a Swift en aproximadamente un mes.

“Esta es una misión de alto riesgo y alta recompensa”, dijo el director ejecutivo de Katalyst Space, Ghonhee Lee, antes del despegue.

“El mayor peligro siempre fue que no lanzamos nada y dejamos que Swift se quemara en la atmósfera. Así que siempre intentamos evitar ese riesgo, y nuestro equipo lo ha hecho”, añadió Lee.

La nave espacial Link de Katalyst fue lanzada por un pequeño cohete llamado Pegasus, que fue lanzado desde un avión.

¿Qué pasó con Swift?

El telescopio Swift se lanzó en 2004 y desde entonces ha estado rastreando algunas de las mayores explosiones del universo, incluidas explosiones de rayos gamma y estrellas en explosión.

Pero la envejecida estructura se ha visto afectada por las recientes tormentas solares y se está hundiendo más rápido que nunca, dirigiéndose hacia la Tierra.

La NASA ha pagado 30 millones de dólares (26 millones de euros) a Katalyst en un intento de capturar el telescopio e impulsar su órbita.

Si la nave espacial Link tiene éxito, Swift podría volver a funcionar en septiembre.

Para hacerlo, la nave espacial Link debe elevar la altitud del telescopio en 150 millas usando sus propulsores para impulsar al Swift lentamente, sin fuertes empujones.

Una misión urgente

La NASA advirtió que el telescopio se hundiría demasiado para recuperarse en el otoño de este año, y predijo que caería hasta su desaparición en octubre si permanecía sin ayuda.

Katalyst logró organizar la misión en sólo nueve meses, pero el mal tiempo y problemas técnicos provocaron una serie de retrasos en el lanzamiento de última hora.

“Se trata de muchas primicias superpuestas”, dijo a los periodistas Shawn Domagal-Goldman, director de la división de astrofísica de la NASA, días antes del lanzamiento. “Estoy profundamente agradecido de que incluso estemos dándole una oportunidad a esto”.

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Editado por: Sean Sinico