Ola de calor extremo amenaza a redes eléctricas de EEUU y viajes del 4 de julio.

El sol sale detrás del horizonte de Manhattan, el edificio Chrysler y el Empire State Building en un día con una advertencia de calor extremo en la ciudad de Nueva York el 2 de julio de 2026, visto desde Jersey City, Nueva Jersey.

Un período prolongado y peligroso de calor extremo en el centro y este de EE. UU. está previsto que continúe durante el fin de semana del Día de la Independencia, exponiendo puntos críticos para los mercados de energía y viajes. Se espera que las temperaturas alcancen hasta 105 grados Fahrenheit (40,5 grados Celsius), según el Servicio Nacional de Meteorología, con posibles récords diarios, mensuales y de todos los tiempos. Las condiciones pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para las poblaciones vulnerables y aquellos sin suficiente refrigeración, advirtió el NWS. La ola de calor amenaza con abrumar las redes eléctricas estadounidenses y podría obligar a algunos a cancelar, posponer o cambiar sus planes en una de las semanas de viaje más concurridas del año.

PJM, el operador de red eléctrica más grande de EE. UU., dijo el viernes por la tarde que estaba bajo una alerta federal para reducir el consumo de electricidad en todo su territorio, que abarca decenas de millones de personas en el Atlántico Medio, el Sur y Washington, D.C. Filadelfia, que experimentó temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit, canceló un desfile programado para el viernes para celebrar el cumpleaños 250 de América.

Contexto:

La ola de calor en Estados Unidos está causando estragos en las ciudades más afectadas, como Nueva York y Filadelfia, donde se han tenido que cancelar eventos y tomar medidas para reducir el consumo de energía eléctrica.

Verificación de datos:

La información sobre la cancelación del desfile en Filadelfia debido a las altas temperaturas se puede verificar en los informes de noticias locales y nacionales.

Cómo la ola de calor está tensando las redes eléctricas

Los precios mayoristas de la electricidad aumentaron más del 243% en Nueva Inglaterra y el 101% en la ciudad de Nueva York el jueves, según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. Los precios de la electricidad también aumentaron casi un 55% en el Medio Oeste y un 45,6% en el Atlántico Medio. La subida de los precios de la electricidad coincide con la creciente demanda de aire acondicionado, advirtió el NWS que la humedad muy alta hará que la ola de calor se sienta aún más intensa.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, instó a los residentes el jueves a ayudar a aliviar la presión en la red energética del estado, pidiéndoles que ajusten sus aires acondicionados a 78 grados Fahrenheit, apaguen los dispositivos electrónicos que no estén en uso y esperen hasta la madrugada o tarde en la noche para utilizar electrodomésticos como lavavajillas o lavadoras. Mamdani también instó a los neoyorquinos a quedarse dentro de sus hogares para evitar lo peor del calor y respondió a una pregunta sobre la ampliamente reportada boda de Taylor Swift y Travis Kelce planeada para el Madison Square Garden.

“Mi recomendación para todos los neoyorquinos es que se queden en casa y se mantengan frescos, y si se van a casar en el Madison Square Garden, se quedarán dentro y se mantendrán frescos, y creo que es un buen ejemplo a seguir para toda la ciudad”, dijo Mamdani a los reporteros.

La ola de calor llega en un momento en que los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas es la principal causa de la crisis climática.

Contexto:

Las altas temperaturas están afectando a los residentes de la ciudad de Nueva York, que están recibiendo recomendaciones del alcalde para reducir el consumo de energía y protegerse del calor extremo.

Verificación de datos:

La información sobre las recomendaciones del alcalde Mamdani se puede confirmar a través de declaraciones emitidas por la oficina del alcalde y noticias locales.

Se esperan retrasos en los viajes durante la semana del 4 de julio

Las autoridades ferroviarias han advertido sobre la posibilidad de retrasos durante el fin de semana. Amtrak dijo a principios de semana que los trenes podrían necesitar operar a velocidades reducidas y experimentar retrasos entre las 11 a. m. y las 7 p. m. hasta el 4 de julio debido a las temperaturas extremas pronosticadas en el Noreste, Sudeste y Medio Oeste. Se esperaba que los trenes de New Jersey Transit hacia Nueva York también enfrentaran retrasos y cancelaciones debido al impacto del calor en el equipo.

Los pronósticos de calor sofocante amenazan con abrumar las redes eléctricas de EE. UU. y perturbar los viajes para las vacaciones del Día de la Independencia.

Contexto:

Los viajes en tren y las conexiones aéreas se verán afectados por las altas temperaturas, lo que podría provocar retrasos y cancelaciones en diversas regiones de Estados Unidos.

Verificación de datos:

La información sobre los posibles retrasos en los servicios de Amtrak y New Jersey Transit se puede verificar en los comunicados oficiales de las empresas de transporte.