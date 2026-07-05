Escocia finaliza con fuerza al vencer a Argentina 47-38 en el Campeonato de Naciones

CÓRDOBA, Argentina (AP) — El hooker Gregor Hiddleston anotó un try crucial en su debut y Escocia finalizó con fuerza para vencer a Argentina 47-38 el sábado en la primera ronda del Campeonato de Naciones de rugby.

Escocia estaba bajo una fuerte presión con una ventaja de dos puntos y un hombre en la papelera cuando faltaban 15 minutos para el final.

El try de Hiddleston le dio a Escocia un respiro y terminó poderosamente con un try de Kyle Rowe para ganar por siete tries a cinco y registrar su puntuación más alta contra Argentina. La victoria vengó la derrota de Escocia por 33-24 ante Argentina en Edimburgo en otoño.

Escocia tuvo que superar buenos comienzos de Argentina en ambas mitades. Joaquín Oviedo anotó el primer try del partido en el séptimo minuto, pero Escocia se recuperó con tries del capitán Sione Tuipulotu, Pierre Shoeman y Rory Hutchinson para liderar 19-10 en el entretiempo.

ESCOCIA BAJO PRESIÓN

El extremo Rodrigo Isgro anotó para Argentina en el segundo minuto del segundo tiempo para reducir la ventaja a dos puntos. Pero Escocia respondió enfáticamente con tries a Gregor Brown y Scott Cummings, ambos jugando sus tests número 50.

Un try de Tomas Rapetti en el minuto 65 redujo la ventaja de Escocia a nueve puntos y la presión aumentó cuando el extremo Jamie Dobie fue enviado a la papelera por infracciones del equipo.

Una vez más Escocia respondió y el try de Hiddleston le dio una ventaja crítica de 40-24, aliviando la presión y asegurando la victoria.

“Para ser honesto, sabíamos que iba a ser una batalla de ida y vuelta, similar a la que enfrentamos en otoño contra Argentina”, dijo Tuipulotu. â€”Estas son todas las cosas de las que hablamos, especialmente cuando estamos fuera de casa.

“Iba a haber un punto en el juego en el que teníamos que recuperar el impulso y cuando ellos salieron muy calientes en la segunda mitad respondimos muy bien”.

ARGENTINA FUERTE TEMPRANO

Argentina mostró intención desde el principio, reteniendo el balón en su primera posesión durante cuatro minutos y 22 fases para afianzarse con fuerza en los 22 de Escocia.

De penal, Argentina pateó al touch, ganó el lineout y Oviedo atravesó el maul subsiguiente para anotar el primer try.

Gran parte de la posesión y el territorio en el primer cuarto perteneció a Argentina, pero Escocia comenzó a cambiar eso a partir del minuto 18 cuando anotó el primero de tres tries en la primera mitad a través de Tuipulotu.

Escocia llevó el balón durante 13 fases para entrar en la 22 de Argentina y Hutchinson lanzó un pase largo y preciso a Tuipulotu por la banda derecha, quien anotó sin ser tocado.

El rumbo del partido había cambiado. Escocia volvió a entrar seis minutos más tarde gracias a Shoeman. Rowe hizo un revelador salto de línea desde el fullback y después de un rápido reciclaje, Shoeman estuvo disponible para tomar el balón a buen ritmo y estrellarse.

Escocia agregó su tercer try en el minuto 36 cuando ganó un scrum dominante en el 22 de Argentina. Tuipulotu avanzó con fuerza y ​​Rory Hutchinson superó las tacleadas por el lado izquierdo para anotar y tomar la ventaja 19-10 en el entretiempo.

PRESIÓN DE LA SEGUNDA MITAD

Argentina volvió a salir con fuerza al inicio del segundo tiempo, jugando con precisión y balón en mano. Desde una buena posición de ataque, Santiago Carreras disparó a través de la defensa escocesa para el extremo Isgro, quien controló un rebote difícil y se estiró para anotar.

Escocia volvió a responder rápidamente. Al optar por sacar un lineout de un penal práctico (un tema de la primera ronda en la que los equipos generalmente han evitado los tiros a portería), Escocia probó el lado estrecho y luego anotó en el lado abierto a través de Brown para tomar ventaja de nueve puntos.

El juego se abrió para que Escocia anotara un try brillante a través de Cummings. Dobie, presionado contra el toque izquierdo, descargó hacia Rowe dejando espacio para que Cummings anotara. Después del try de Rapetti, Hiddleston calmó los nervios entre los jugadores escoceses, aunque Argentina anotó dos tries tardíos.

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