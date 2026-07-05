Ohtani y Freeman lideran a los cuatro abridores de los Dodgers en el Juego de Estrellas

A Shohei Ohtani se unirán en la alineación titular de la Liga Nacional tres compañeros de equipo de los campeones consecutivos Los Angeles Dodgers, anunció la Major League Baseball el sábado cuando dio a conocer las plantillas para el Juego de Estrellas de 2026.

Ohtani, quien lideró a todos los jugadores en votos, comenzará como bateador designado de la Liga Nacional, con Freddie Freeman en la primera base, Max Muncy en tercera y Andy Pages en los jardines. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo el viernes que es poco probable que Ohtani lance en el Juego de Estrellas después de que el equipo ajustó su calendario.

El jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, el jardinero de los Filis de Filadelfia, Brandon Marsh, el campocorto de los Nacionales de Washington, CJ Abrams, y el segunda base de los Bravos de Atlanta, Ozzie Albies, y el receptor Drake Baldwin también serán titulares por la Liga Nacional.

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En la Liga Americana, Ernie Clement, el principal ganador de votos, está acompañado por su compañero de equipo de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., en el lado derecho del cuadro, junto con el tercera base de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, el campocorto de los Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., la receptora de los Atléticos, Shea Langeliers, y el bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez. Guerrero dijo después de que se anunciaran las listas que no participaría, lo que provocó que el primera base de los Atléticos, Nick Kurtz, quien ganó la votación de jugadores en su posición, tomara su lugar.

Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y Byron Buxton de los Mellizos de Minnesota conformarán los jardines titulares de la Liga Americana.

El Juego de Estrellas se llevará a cabo en el Citizens Bank Park en Filadelfia el 14 de julio. Los fanáticos votaron a los titulares, mientras que los reservas fueron seleccionados como una combinación entre las Grandes Ligas de Béisbol y las boletas emitidas por los jugadores, gerentes y entrenadores actuales.

Los Dodgers, los Bravos y los Filis enviarán cada uno de ellos a los cinco mejores jugadores de la MLB al Juego de Estrellas. Junto a los cuatro abridores, los Dodgers también cuentan con el derecho Yoshinobu Yamamoto. Los Bravos enviarán a Baldwin, Albies, el primera base Matt Olson, el lanzador zurdo Chris Sale y el cerrador Raisel Iglesias, mientras que los Filis enviarán a Marsh, el primera base Bryce Harper, el bateador designado Kyle Schwarber, el zurdo Cristopher Sánchez y el cerrador Jhoan Durán.

Para la Liga Americana, los Azulejos, los Yankees y los Rays tienen cada uno cuatro All-Stars. Los Azulejos tienen a Clement, Guerrero, el derecho Dylan Cease y el cerrador Louis Varland. Judge, el primera base Ben Rice, el jardinero Cody Bellinger y el derecho Cam Schlittler representarán a los Yankees, mientras que los Rays enviarán a Caminero, el bateador designado Yandy Díaz, el derecho Drew Rasmussen y el cerrador Bryan Baker.

Shohei Ohtani lideró a todos los jugadores en votos y estará entre los cuatro Dodgers que serán titulares en el Juego de Estrellas del 14 de julio. Los Dodgers, los Bravos y los Filis tienen cada uno cinco All-Stars. Stephen Maduro/Getty Images

Las plantillas del Juego de Estrellas de esta temporada cuentan con una clase de novatos repleta de estrellas, con Travis Bazzana y Parker Messick de los Cleveland Guardians, Kevin McGonigle de los Detroit Tigers y Sal Stewart de los Cincinnati Reds, todos formando parte del equipo.

La lista completa de reservas de la Liga Americana, comenzando con los jugadores de posición: Dillon Dingler (Tigres), Adley Rutschman (Orioles de Baltimore), Bazzana, Kurtz, McGonigle, Rice, Miguel Vargas (Medias Blancas de Chicago), Randy Arozarena (Marineros de Seattle), Bellinger, Riley Greene (Tigres), Díaz, Baker, Cease, Aroldis Chapman (Medias Rojas de Boston), Jacob Latz (Rangers de Texas), Messick, Rasmussen, Joe Ryan (Mellizos), Schlittler, Cade Smith (Guardianes), Ranger Suárez (Medias Rojas), Varland y Michael Wacha (Kansas City Royals).

Los reservas de la Liga Nacional son William Contreras (Milwaukee Brewers), Hunter Goodman (Colorado Rockies), Luis Arráez (San Francisco Giants), Harper, Otto López (Miami Marlins), Olson, Stewart, Corbin Carroll (Arizona Diamondbacks, Pete Crow-Armstrong (Chicago Cubs), Jordan Walker (St. Louis Cardinals), James Wood (Washington Nationals), Schwarber, Chase Burns (Reds), Durán, Iglesias, Max Meyer. (Marlins), Mason Miller (Padres de San Diego), Jacob Misiorowski (Cerveceros), Eduardo Rodríguez (Diamondbacks), Sale, Sánchez, Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh), Logan Webb (Gigantes) y Yamamoto.

Sánchez es el favorito para iniciar el Juego de Estrellas de la Liga Nacional, dada su candidatura al Cy Young y la oportunidad de lanzar en su estadio local. Al igual que Ohtani, Misiorowski habría sido un contendiente principal para ser titular, pero es poco probable que lance en el juego porque está programado para ser titular con los Cerveceros el 12 de julio.

Schlittler, Rasmussen y Cease son candidatos a abrir en el montículo de la Liga Americana.

MLB una vez más designó a un representante de cada uno de sus 30 equipos y volverá a hacer que los jugadores usen sus uniformes originales para el Juego de Estrellas de este año, en contra de la reciente tendencia de usar camisetas especializadas para el evento.

Cinco de los titulares (Langeliers, Clement, Baldwin, Marsh y Pages) son All-Stars por primera vez. Freeman y Sale, mientras tanto, van por décima vez.

Trout realiza su duodécimo viaje al Juego de Estrellas y el primero desde 2023, evento al que no asistió porque se recupera de una lesión en su mano izquierda. Trout se encuentra actualmente en la lista de lesionados por una lesión en el tendón de la corva, pero se espera que sea activado a principios de la próxima semana y espera estar en el campo para el Clásico de Verano de este año, que se llevará a cabo cerca de donde creció.

Cuando el manager de los Angelinos, Kurt Suzuki, anunció en la casa club que Trout había llegado al equipo All-Star, Trout llamó a su esposa y a sus dos hijos por videoconferencia, lo que provocó que el jardinero central estrella de los Angelinos se emocionara.

Los Dodgers, que están en primer lugar y aspiran a convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres campeonatos consecutivos, han tenido al menos cinco jugadores en el Juego de Estrellas durante siete años consecutivos.