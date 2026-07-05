Montgomery jonronea para romper el empate, los Medias Blancas vencieron a los Guardianes 3-1 para retomar el liderazgo de la División Central de la Liga Americana

CLEVELAND (AP) — Colson Montgomery conectó un jonrón de la ventaja en la octava entrada ante Tim Herrin para la segunda de sus dos carreras impulsadas, ayudando a los Medias Blancas de Chicago a vencer el sábado 3-1 a los Guardianes de Cleveland.

Chicago recuperó el primer lugar en la División Central de la Liga Americana por puntos porcentuales sobre los Guardianes, quienes ganaron los dos primeros juegos de la serie con hits para dejar el marcador.

Montgomery, quien lidera a todos los campocortos con 22 jonrones, abrió el octavo con un tiro de 402 pies al centro de Herrin (1-4). Llegó en el primer aniversario de su debut en las Grandes Ligas y le dio a los Medias Blancas una ventaja de 2-1.

El All-Star Miguel Vargas conectó un elevado de sacrificio contra Matt Festa en la novena, anotando a Tristan Peters con una carrera segura.

Brandon Eisert (2-1) se llevó la victoria con dos entradas limpias de relevo, mientras que Grant Taylor trabajó la novena para su tercer salvamento en seis oportunidades. Taylor permitió el jonrón de dos carreras de Brayan Rocchio que puso fin al juego el viernes.

Los Medias Blancas se pusieron arriba 1-0 en la primera con un doble de Montgomery ante Parker Messick, anotando a Vargas. Fue la única carrera permitida en cinco entradas por Messick, novato que fue elegido para el Juego de Estrellas.

El segunda base australiano Travis Bazzana y el cerrador Cade Smith también fueron nombrados All-Stars de los Guardianes, mientras que el primera base Vargas fue la única selección de Chicago.

Austin Hedges conectó un jonrón solitario al jardín central en la quinta contra el abridor de los Medias Blancas, Sean Burke, empatando el marcador a 1. Burke ponchó a 11, la mayor cantidad de su carrera, en siete entradas sin dar boletos.

El novato de los Guardianes, Cooper Ingle, quien lanzó una pelota viva a las gradas para permitir la carrera de la ventaja el 30 de junio contra Texas, cometió su tercer error en cuatro juegos como jardinero izquierdo.

A continuación

El RHP de los White Sox Erick Fedde (3-6, 4.41 de efectividad) se enfrentaría al RHP Tanner Bibee (2-9, 3.69) el domingo en la final de la serie.

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