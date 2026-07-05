La Copa del Mundo hace que los volúmenes del mercado de predicción se disparen a máximos históricos.

En esta foto ilustrativa, se muestran aplicaciones para sitios de mercado de predicción en línea en un dispositivo electrónico el 25 de febrero de 2026 en Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 estaba pronosticada para ser el evento de apuestas más grande en la historia. Para las plataformas de mercado de predicción, esto ha llevado a un aumento vertiginoso en los volúmenes de negociación en junio.

Kalshi superó los $31 mil millones en volumen nominal durante el mes, un aumento de más del 70% respecto al total de $17,9 mil millones de mayo, según datos recopilados por los usuarios en Dune Analytics. La plataforma ha manejado consistentemente volúmenes superiores a $1 mil millones diarios desde que comenzó el torneo de fútbol el 11 de junio.

El intercambio internacional de contratos de eventos de Polymarket estableció un nuevo récord histórico en volumen mensual, con operaciones nominales superiores a $10,8 mil millones en junio. Esto revierte una tendencia a la baja en abril y mayo, cuando el volumen disminuyó.

Mientras tanto, la plataforma de Polymarket en EE. UU. superó los $3,5 mil millones en volumen nominal durante el mes, frente a los $1,77 mil millones de mayo.

Equipo EE. UU. Lunes

El equipo de EE. UU. se enfrentará a Bélgica en octavos de final el lunes por la noche. Se han negociado más de $64 millones en Kalshi y $122 millones en Polymarket sobre si EE. UU. ganará el torneo, aunque las probabilidades de que eso suceda son solo del 4,3% y 3%, respectivamente, en cada plataforma.

La emoción de la Copa del Mundo ha dado un impulso a la plataforma de mercado de predicción Rothera, una empresa conjunta entre Susquehanna International Group y Robinhood. Rothera debutó en junio, cuando Robinhood comenzó a enviar ciertos contratos de la Copa del Mundo a la plataforma.

Rothera registró $2 mil millones en volumen de negociación nominal durante el mes, y ahora representa el 7% del volumen del mercado de predicciones de EE. UU., según Bank of America.

Todas las plataformas han aprovechado la Copa del Mundo para aumentar el tráfico. Polymarket lanzó una competencia para recompensar hasta $2 millones a quien pueda crear un cuadro perfecto de la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo. En la tienda de aplicaciones de Apple, Kalshi se jactaba de que los usuarios pueden “Operar en la Copa del Mundo” en el título de su plataforma móvil.

Un mayor interés abierto, el número total de contratos activos y no liquidados en las plataformas, también puede reflejar la emoción de la Copa del Mundo. El interés abierto de Kalshi ahora supera los $1 mil millones. El interés abierto de Polymarket está ligeramente por debajo de los $400 millones, elevado, pero aproximadamente donde ha estado su plataforma internacional en los últimos meses.

El mes pasado, el foco fue en los deportes para los intercambios de contratos de eventos, pero la forma en que las plataformas manejaron el aumento en el volumen puede ser un indicio de cómo gestionarán otros temas de contratos en el futuro.

Asaf Meir, CEO de Solidus Labs, una empresa de integridad de mercados que tiene una asociación con Kalshi, señaló que la Copa del Mundo es un momento clave para las plataformas, ya que tanto los reguladores como las instituciones están observando cómo se desempeñan.

Los observadores externos se preguntan: “¿Es lo suficientemente seguro? ¿Es lo suficientemente maduro? ¿Tiene suficiente volumen?”, dijo Meir. “La Copa del Mundo es una gran prueba de presión para ver si de hecho los mercados de predicción son capaces de cumplir su palabra de mantener un campo de juego nivelado para todos los inversores durante un largo período de tiempo en un entorno de alto volumen sostenido.”

Divulgación: CNBC y Kalshi tienen una relación comercial que incluye la adquisición de clientes y una inversión minoritaria.