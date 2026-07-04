El histórico viaje de Cabo Verde al Mundial termina después de llevar a Argentina al borde del abismo

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MIAMI GARDENS, Fla. – Todo lo que Vozinha quería de esta Copa Mundial era que su madre lo viera jugar.

Entendió eso… y mucho más.

Cabo Verde no ganó ningún partido en la Copa del Mundo y, de alguna manera, eso no pareció importar. El debut del equipo africano en este escenario fue inolvidable, en gran parte gracias al portero de 40 años que estuvo a punto de diseñar una historia futbolística que se habría contado entre las mayores sorpresas de la historia del deporte.

El viaje mágico de Cabo Verde terminó el viernes en los dieciseisavos de final, con los Tiburones Azules cayendo ante Lionel Messi y Argentina, campeón defensor de la Copa del Mundo, como la mayoría esperaba. Resultado final: Campeones 3, Cenicientas 2, en tiempo extra, como probablemente muy pocos esperaban.

“Hemos dignificado a Cabo Verde como equipo nacional en la mayor parte del mundo”, dijo Vozinha en portugués. “Hoy luchamos en igualdad de condiciones contra Argentina”.

Lucharon, lo hicieron los Tiburones Azules. Pero el viaje aún terminó. Hubo un empate sin goles contra España para abrir el torneo, con Vozinha a la cabeza, lo que llevó a la cautivadora historia sobre el esfuerzo de colaboración global que fue necesario para que su madre viajara a los EE. UU. para ver los partidos de la fase de grupos. Hubo dos empates más dramáticos que fueron lo suficientemente buenos para que Cabo Verde alcanzara la ronda eliminatoria.

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Fue necesario un gol de Messi, luego un tiro de esquina de la leyenda a mitad de la segunda mitad de la prórroga que preparó lo que se convirtió en el marcador de victorias, para salvar a la poderosa Argentina. El partido duró más de dos horas y media en tiempo real después de que comenzara el enfrentamiento entre David y Goliat. Goliath fue empujado al límite, con Vozinha enfrentándose al equipo que entró al torneo en el puesto número 1 del mundo (y el jugador considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos) una y otra vez.

“Es un portero de calidad”, dijo el defensor caboverdiano Pico Lopes, quien fue reclutado para el equipo con un mensaje en LinkedIn, otra historia hecha para Hollywood para este equipo. “Probablemente no haya recibido el reconocimiento que merece antes de esto. … Es una leyenda en el fútbol caboverdiano.”

Hubo nada menos que cuatro paradas de élite de Vozinha solo contra Messi en los últimos 60 minutos:

– Una parada a quemarropa en el minuto 63 después de que Messi intentara rematar con la derecha un disparo que superó al portero, quien se salió de su línea para recortar el ángulo y absorbió el disparo con su cuerpo. “No mucha gente detiene a Lionel Messi desde tres o cuatro metros de distancia”, dijo Lopes.

— Un tiro libre de Messi a los 73 parecía destinado a meterse en el lado derecho de la red; Vozinha consiguió lo suficiente con una mano extendida enguantada para desviarlo y preservar lo que entonces era un marcador de 1-1.

– Messi se fue raso con un tiro libre en el tiempo de descuento; Vozinha logró ver el balón a través de una pared de cuerpos y se arrodilló para hacer una parada.

— Al final del primer tiempo suplementario de 15 minutos, Messi recogió un balón desviado en la parte superior del área penal y disparó. Vozinha se lanzó hacia su izquierda y también lo desvió con un puñetazo.

Hizo todo lo que pudo. Todos los que vestían los colores de su país lo hicieron. Fue casi suficiente.

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“Argentina es campeona del mundo y tiene uno de los mejores jugadores del mundo, lo que en sí mismo habla del desafío que fue para nuestro equipo superarlos”, dijo el entrenador de Cabo Verde, Bubista. “Por encima de eso, está el hecho de que estamos aquí por primera vez… Queremos evolucionar para poder tener más oportunidades de enfrentar a los llamados perros grandes del torneo”.

Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie territorial para organizar la Copa del Mundo, con una población de alrededor del 1% del tamaño de Argentina, recibirá 11 millones de dólares de la FIFA por llegar tan lejos en el torneo.

Por supuesto, los Blue Sharks obtuvieron mucho más que dinero. Se hicieron conocidos en el escenario más grande del fútbol, ​​con fanáticos de todo el mundo acercándose durante la Copa Mundial para decir que se habían ganado su apoyo.

“Nadie tiene que preguntar dónde está Cabo Verde ahora”, afirmó Lopes. “Ellos saben dónde estamos”.