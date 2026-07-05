Brasil vs. Noruega probabilidades, predicción, hora: Selecciones de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 de un experto en racha de 25

Quinto clasificado Brasil busca llegar a los cuartos de final por novena vez consecutiva en la competencia de la Copa del Mundo cuando se enfrenten al equipo sorpresa Noruega en un partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 el domingo. Los brasileños, campeones cinco veces, han sido dominantes en ocasiones y vienen de una victoria por 2-1 sobre Japón en la ronda de 32. Mientras tanto, Noruega busca llegar a los cuartos de final por primera vez después de no haber logrado clasificarse en las últimas seis competiciones de la Copa del Mundo. Los noruegos han ganado tres de sus cuatro enfrentamientos en la Copa del Mundo 2026, incluida una victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil el martes.

El kickoff para Brasil vs. Noruega es a las 4 p.m. ET desde East Rutherford, N.J. Las últimas probabilidades de Brasil vs. Noruega de FanDuel Sportsbook indican a Brasil a -125 (riesgo de $125 para ganar $100) en la línea de dinero de 90 minutos, con Noruega a +360 y un empate a +260. El over/under para goles totales es de 2.5. Brasil está a -270 para avanzar, con Noruega a +210. Antes de hacer cualquier selección de Brasil vs. Noruega o predicciones de la Copa del Mundo 2026, consulta las predicciones de Brasil vs. Noruega de Jon Eimer de SportsLine.

Eimer es un apostador de alto volumen que tiene un vasto conocimiento de ligas y jugadores en todo el mundo. Desde que se unió a SportsLine, ha cubierto la Premier League inglesa, la Champions League, la Serie A, la FA Cup y mucho más. Ha estado en racha en sus selecciones de apuestas de fútbol en 2026, con un récord de 31-13-2 y un retorno de más de $1,200 de beneficio en sus selecciones de la Champions League. También ha tenido un buen comienzo en la Copa del Mundo y tiene una racha de 25-16-2 (61%) en selecciones de la Copa del Mundo. Cualquiera que quiera seguir sus consejos de apuestas en la Copa del Mundo en sportsbooks y en apps de apuestas podría obtener grandes ganancias.

Ahora, Eimer ha estudiado Brasil vs. Noruega y acaba de revelar sus selecciones y predicciones de apuestas de la Copa del Mundo 2026. Puedes ir a SportsLine ahora para ver sus selecciones. Aquí hay varias probabilidades de la Copa del Mundo y líneas de apuestas de fútbol para Noruega vs. Brasil: [Datos de Contexto: Se menciona la importancia de seguir las selecciones de apuestas de Eimer y consultar a SportsLine para obtener más información.]

Tras examinar a Noruega vs. Brasil desde todos los ángulos, Eimer se inclina por más de 2.5 goles totales (-134). Eimer ve a Erling Haaland como una de las armas más importantes del torneo. Debido a él, Eimer espera que tanto los noruegos como los brasileños presenten una buena cantidad de goles.

“El juego en equipo de Haaland y (Martin) Odegaard en esta Copa del Mundo ha sido increíble”, dijo Eimer. “Este es un equipo que conoce un solo estilo de juego y es el ataque. No se intimidarán por los grandes nombres en la lista brasileña, y su entrenador no cambiará nada”. Eimer ve este como un mal juego para los porteros y se inclina por el Over. [Datos de Contexto: Eimer destaca la importancia de seguir las selecciones de apuestas y consultar a SportsLine para apostar en Noruega vs. Brasil.]

Después de estudiar el enfrentamiento Brasil vs. Noruega desde todos los ángulos, Eimer ha encontrado un factor x crítico y ha asegurado tres mejores apuestas con dinero en SportsLine. Puedes ir a SportsLine para ver cuáles son. [Datos de Contexto: Eimer resalta la importancia de seguir las selecciones de apuestas en SportsLine para obtener más información sobre las mejores apuestas para Brasil vs. Noruega.]