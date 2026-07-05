La Cumbrecita: 30 años de lecciones del primer pueblo peatonal de Argentina

Elvira González ha pasado 35 años de su vida en La Cumbrecita y le hace feliz que en este pueblo todos se conozcan. Es una comunidad enclavada en la Sierra Grande, en la provincia argentina de Córdoba, entre bosques, cañones y cascadas. Además, hace tres décadas se convirtió en la primera localidad peatonal del país, lugar al que su hija de 14 años va al colegio caminando.

Además de la prohibición de circulación de automóviles en el núcleo urbano y las restricciones al uso de bolsas de plástico, muchos residentes separan los residuos y elaboran su propio abono, y las energías renovables como los paneles solares están en aumento. Pero no todo es perfecto en esta comunidad de 1.300 habitantes, aunque a menudo parezca sacado directamente de un cuento de hadas. “Somos una ciudad turística y ser peatonal es genial, pero siento que no hemos crecido ni perfeccionado el modelo”, dice Santiago Nogueira, propietario del café local E!n Kaffee.

“Estimado visitante: le recordamos que nuestro pueblo ha sido declarado área de protección ambiental, lo que significa que dentro de los límites de la ciudad no está permitido acampar, hacer fogatas, cazar animales o aves locales, montar a caballo, tirar basura afuera de los botes de basura, pescar fuera de temporada y cortar o arrancar cualquier tipo de planta, arbusto o flor”. Con este largo mensaje grabado en un gigantesco cartel de madera, la comunidad da la bienvenida a los visitantes antes de que crucen el puente sobre el Río del Medio.

Entrance to La Cumbrecita before the RÃ­o del Medio. AnalÃ­a Llorente

Las instrucciones son estrictas porque La Cumbrecita es una reserva natural de usos múltiples dentro de la Reserva Hídrica Pampa de Achala, creada para proteger el medio ambiente y la biodiversidad de la zona. Su historia comenzó en 1934, cuando la familia Cabjolsky, de ascendencia alemana, compró unas 500 hectáreas.

Esa primera ola de construcción de la ciudad incluye lo que hoy es el Hotel La Cumbrecita, un edificio blanco con detalles en madera que es difícil no ver desde las calles de tierra que serpentean por la comunidad. “Comenzó siendo un estanzuela (pequeña propiedad rural histórica), luego una posada y luego un hotel. Mis tíos abuelos lo compraron a finales de los años 30 y desde entonces ha pertenecido a la familia”, dice Pedro Navarro, frente al edificio.

¿Por qué peatonal?

“Dada la topografía en la que se encuentra el poblado de La Cumbrecita, dificulta el paso de automóviles en temporada alta turística”, señala la Resolución 10 del municipio de La Cumbrecita, suscrita el 9 de julio de 1996. Por tal motivo, “queda prohibido el ingreso de vehículos con tracción mecánica u orgánica en el horario de 10 a 18 horas”, añade.

Aunque aún se desconoce quién tuvo la idea, “la decisión fue una obviedad”, dice Juan Manuel Busaniche, director de turismo en La Cumbrecita. Además de animar a locales y turistas a caminar, la declaración trajo consigo otros beneficios, como bajos niveles de ruido. â€”Se oyen los pájaros, el cañón. Hay una interacción diferente con el río”, dice Navarro.

Pedro Navarro y Caty, su madre, en la recepción del histórico Hotel La Cumbrecita. AnalÃ­a Llorente

La ciudad ha atraído a millones de turistas en los últimos 30 años, alcanzando su punto máximo en los años 1990 y principios de los años 2000. Hoy se estima que recibe medio millón de personas al año, pese a que tras la pandemia de Covid-19 el número de visitantes dejó de aumentar. Pero durante épocas clave del año, como la Semana Santa, la fila de autos que esperan para estacionar afuera de la ciudad puede alcanzar hasta casi cuatro millas. “Es bueno que el turismo se haya desacelerado, porque tenemos que cuidar nuestros recursos, mejorar el servicio y la calidad”, dice Busaniche.

Más protecciones ambientales

En las últimas décadas, La Cumbrecita ha estado realizando cambios adicionales para proteger el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes, algunos más efectivos que otros. Entre ellos se encuentra la prohibición de las bolsas de plástico, los sistemas de separación y tratamiento de residuos, la producción de compost en el hogar y la instalación de paneles solares.

“Hicimos una versión casera que es como un radiador gigante, que reduce nuestro consumo de gas entre un 20% y un 30%”, dice Martín Santillán, quien administra las cabañas La Cumbrecita Waldhuetten. Navarro, del Hotel La Cumbrecita, afirma que en verano los huéspedes se bañan con agua caliente 100% calentada por paneles solares. “Nosotros almacenamos la energía”, dice.

Otro cambio significativo fue la instalación de un sistema de alcantarillado hace 50 años: un proyecto pionero para una ciudad de gran altitud que se asienta sobre el batolito de Achala, una roca gigantesca de 1.550 millas cuadradas que tiene alrededor de 350 millones de años. El gobierno municipal también regula la construcción y la señalización pública, priorizando materiales como la madera y limitando el impacto ambiental y la contaminación lumínica.

Martín Santillán en la puerta del quiosco Valgiuten, de madera y con biblioteca. AnalÃ­a Llorente

Las palabras “La belleza de las elipses es que hacen cosquillas a la imaginación” están talladas en una de las paredes de un pintoresco quiosco que se encuentra casi al final de la ciudad e incluso cuenta con una biblioteca en una de sus esquinas. El administrador de cabina Martín Santillán es el propietario. Llegó a La Cumbrecita hace 15 años y declara que llegó para quedarse. “Encontré mi lugar en el mundo”, dice, mientras cuenta cómo se enamoró de la calma, la vegetación, la vista y de conversar con los turistas que visitan el kiosco.

En octubre de 2012, una gran tormenta redujo significativamente la población de árboles de La Cumbrecita. Uno de los baúles se transformó en la biblioteca quiosco de Santillán. Otros sirvieron de materia prima de inspiración para varias esculturas que hoy representan gran parte de la identidad del pueblo. Además, la comunidad instaló tótems con placas que señalan lugares turísticos, como La Olla, una laguna de agua natural que corre por el cañón y está flanqueada por rocas.

Río del Medio, con el bosque y la Sierra Grande al fondo, en La Cumbrecita. ASIGNADO

Críticos del modelo

La expansión de la ciudad también trajo cambios y cierta flexibilización de las regulaciones. “Mantuvimos el eslogan de ciudad peatonal”, dice Busaniche. Pero hoy, esa restricción se centra en la zona turística, mientras que se permite la circulación de vehículos en las zonas exteriores.

En el centro urbano, donde visitantes y lugareños caminan tranquilamente por calles empinadas e irregulares, ya no reina el silencio tan apreciado durante tantos años. El ruido de las motos y el paso cada vez más frecuente de los coches preocupa a los vecinos.

Muchos coinciden en que la convivencia es el mayor desafío en una comunidad tan pequeña y expuesta al turismo constante. “Es como El show de Truman”, dice Busaniche. “Es una vitrina con 1.300 personas desempeñando todos los papeles. Y hay gente que hace las cosas bien y gente que las hace mal”.

Panoramic view of La Cumbrecita, CÃ³rdoba, Argentina. ASIGNADO

El dueño del café, Nogueira, considera que falta autoanálisis en la ciudad y en su administración. “Si no crecemos en infraestructura y servicios, estamos dañando nuestros propios recursos y atractivos. Están matando a la gallina de los huevos de oro”, advierte.

A pesar de las críticas y los cuestionamientos, años de experiencia como pueblo peatonal inspiran a otros que buscan imitar a La Cumbrecita. Tal es el caso de La Carolina, en la provincia de San Luis, que es otra comunidad de altura con algunas diferencias clave. Los dos municipios firmaron un convenio de trabajo para compartir experiencias y desarrollar un modelo de ciudad peatonal. “Les digo: ‘Aprendan de lo que hemos estado haciendo mal aquí’. Es más fácil aprender de los errores de otras personas”, dice Busaniche.

Matricularse en nuestro boletín semanal para obtener más cobertura de noticias en inglés de EL PAÃ S USA Edition