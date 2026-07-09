Pierluigi Collina defiende al árbitro Egipto-Argentina tras llamados para expulsarlo del Mundial

El jefe de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió a los dirigentes del Mundial después de que Egipto afirmara que el árbitro había cometido errores “graves” en su derrota en octavos de final ante Argentina.

La Asociación Egipcia de Fútbol pidió que el árbitro francés Francois Letexier y su equipo fueran enviados a casa después de sentirse enojados por decisiones clave en el partido del martes, cuando concedieron tres goles tardíos para perder 3-2 ante los campeones defensores.

El seleccionador egipcio Hossam Hassan pareció sugerir que la FIFA mostraba favoritismo hacia Argentina, diciendo: “Quizás querían mantener al campeón del mundo en la competición”.

Se produjo poco después de la controversia que rodeó la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una intervención del presidente estadounidense Donald Trump, quien se quejó ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la tarjeta roja de Balogun en su victoria sobre Bosnia-Herzegovina.

Pierluigi Collina ha defendido a Francois Letexier (Foto de Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi vía Getty Images)

En comentarios publicados en el sitio web de la FIFA, el jefe de arbitraje Collina insistió en que nadie podía influenciar a sus árbitros.

“Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”, afirmó.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto sucede, puede provocar reacciones que conduzcan a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien.

“Nadie puede afirmar que nadie pueda influir en el arbitraje de la FIFA, ni siquiera el presidente de la FIFA”.

Egipto estaba enojado por decisiones clave al final del partido del martes. Con Egipto ganando 1-0, a los Faraones se les anuló un segundo gol después de que Marwan Attia fuera penalizado por pisar el pie de Lisandro Martínez al inicio de la jugada. Egipto marcó un segundo gol nueve minutos después.

Luego, en la preparación para el gol de la victoria de Enzo Fernández en el tiempo adicional, Egipto afirmó que Hamdi Fathy fue retirado por Alexis Mac Allister, y también sintió que deberían haber recibido un penalti cuando Mohamed Salah cayó ante un desafío de Julián Álvarez antes de que el juego cambiara al otro lado.

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Al abordar las quejas, Collina dijo que las repeticiones muestran que Attia “claramente pisa” el pie de Martínez, y agregó: “Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece ‘obvia’, si el árbitro no la vio en el campo de juego, el VAR puede intervenir.

“Del mismo modo, si no se identifica ninguna falta en el período previo a un gol, el VAR informará al árbitro en consecuencia.

“Pisar el pie de un oponente es una falta, mientras que un defensor que toca el balón primero y luego hace un contacto normal del fútbol no ha cometido una falta. Una vez más, un ejemplo de esto se produjo al final del mismo juego.

“El árbitro y el VAR consideraron un contacto futbolístico normal entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 10 de Argentina, Julián Álvarez”.