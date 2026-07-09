Home Argentina Nexo lanza tarjeta criptográfica en Argentina a medida que crece el impulso... Argentina Nexo lanza tarjeta criptográfica en Argentina a medida que crece el impulso en América Latina By Martina López - 9 julio، 2026 21 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp &NuevaLínea; 

 
 

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 Bitcoin (BTC)
 

 

 
 $62,886.00 
 
 1.20418 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio de Bitcoin 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 Ethereum (ETH)
 

 

 
 $1,753,20 
 
 0.83843 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio de Ethereum 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 XRP (XRP)
 

 

 
 $1.10 
 
 1.36166 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio XRP 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 BNB (BNB)
 

 

 
 $572.34 
 
 1.69026 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio BNB 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 Solana (SOL)
 

 

 
 $78.15 
 
 0.92168 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio de Solana 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 Hiperlíquido (HYPE)
 

 

 
 $68.05 
 
 -0.00941 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio hiperlíquido 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 Cardano (ADA)
 

 

 
 $0.167143 
 
 0.33671 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio de Cardano 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 Eslabón de cadena (ENLACE)
 

 

 
 $7,76 
 
 2.07302 

 

 &NuevaLínea; 
 Precio de Chainlink 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 POL (ex-MATIC) (POL)
 

 

 
 $0.076369 
 
 0.97074 

 

 &NuevaLínea; 
 POL (ex-MATIC) precio 

 &NuevaLínea; 

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 

 

 
 Gramo (anterior. Toncoin) (GRAMO)
 

 

 
 $1.59 
 
 1.22547 

 

 
 
 Gram (prev. Toncoin) price 

 
 

 
 
 

 

 
 Asteroid Shiba (ASTEROID)
 

 

 
 $0.0000573 
 
 4.42989 

 

 
 
 Asteroid Shiba price 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Bitcoin (BTC)
 

 

 
 $62,886.00 
 
 1.20418 

 

 
 
 Bitcoin price 

 
 

 
 
 

 

 
 Ethereum (ETH)
 

 

 
 $1,753.20 
 
 0.83843 

 

 
 
 Ethereum price 

 
 

 
 
 

 

 
 XRP (XRP)
 

 

 
 $1.10 
 
 1.36166 

 

 
 
 XRP price 

 
 

 
 
 

 

 
 BNB (BNB)
 

 

 
 $572.34 
 
 1.69026 

 

 
 
 BNB price 

 
 

 
 
 

 

 
 Solana (SOL)
 

 

 
 $78.15 
 
 0.92168 

 

 
 
 Solana price 

 
 

 
 
 

 

 
 Hyperliquid (HYPE)
 

 

 
 $68.05 
 
 -0.00941 

 

 
 
 Hyperliquid price 

 
 

 
 
 

 

 
 Cardano (ADA)
 

 

 
 $0.167143 
 
 0.33671 

 

 
 
 Cardano price 

 
 

 
 
 

 

 
 Chainlink (LINK)
 

 

 
 $7.76 
 
 2.07302 

 

 
 
 Chainlink price 

 
 

 
 
 

 

 
 POL (ex-MATIC) (POL)
 

 

 
 $0.076369 
 
 0.97074 

 

 
 
 POL (ex-MATIC) price 

 
 

 
 
 

 

 
 Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
 

 

 
 $1.59 
 
 1.22547 

 

 
 
 Gram (prev. Toncoin) price 

 
 

 
 
 

 

 
 Asteroid Shiba (ASTEROID)
 

 

 
 $0.0000573 
 
 4.42989 

 

 
 
 Asteroid Shiba price 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Bitcoin (BTC)
 

 

 
 $62,886.00 
 
 1.20418 

 

 
 
 Bitcoin price 

 
 

 
 
 

 

 
 Ethereum (ETH)
 

 

 
 $1,753.20 
 
 0.83843 

 

 
 
 Ethereum price 

 
 

 
 
 

 

 
 XRP (XRP)
 

 

 
 $1.10 
 
 1.36166 

 

 
 
 XRP price 

 
 

 
 
 

 

 
 BNB (BNB)
 

 

 
 $572.34 
 
 1.69026 

 

 
 
 BNB price 

 
 

 
 
 

 

 
 Solana (SOL)
 

 

 
 $78.15 
 
 0.92168 

 

 
 
 Solana price 

 
 

 
 
 

 

 
 Hyperliquid (HYPE)
 

 

 
 $68.05 
 
 -0.00941 

 

 
 
 Hyperliquid price 

 
 

 
 
 

 

 
 Cardano (ADA)
 

 

 
 $0.167143 
 
 0.33671 

 

 
 
 Cardano price 

 
 

 
 
 

 

 
 Chainlink (LINK)
 

 

 
 $7.76 
 
 2.07302 

 

 
 
 Chainlink price 

 
 

 
 
 

 

 
 POL (ex-MATIC) (POL)
 

 

 
 $0.076369 
 
 0.97074 

 

 
 
 POL (ex-MATIC) price 

 
 

 
 
 

 

 
 Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
 

 

 
 $1.59 
 
 1.22547 

 

 
 
 Gram (prev. Toncoin) price 

 
 

 
 
 

 

 
 Asteroid Shiba (ASTEROID)
 

 

 
 $0.0000573 
 
 4.42989 

 

 
 
 Asteroid Shiba price 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Bitcoin (BTC)
 

 

 
 $62,886.00 
 
 1.20418 

 

 
 
 Bitcoin price 

 
 

 
 
 

 

 
 Ethereum (ETH)
 

 

 
 $1,753.20 
 
 0.83843 

 

 
 
 Ethereum price 

 
 

 
 
 

 

 
 XRP (XRP)
 

 

 
 $1.10 
 
 1.36166 

 

 
 
 XRP price 

 
 

 
 
 

 

 
 BNB (BNB)
 

 

 
 $572.34 
 
 1.69026 

 

 
 
 BNB price 

 
 

 
 
 

 

 
 Solana (SOL)