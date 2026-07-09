Amnistía exige investigación de crímenes de guerra de 3 ataques israelíes a hogares libaneses

Tres ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano, dirigidos a hogares de civiles y matando a 24 personas, incluidos 12 niños de entre cinco y dieciséis años, deben ser investigados como crímenes de guerra, dijo Amnistía Internacional el miércoles.

Atacaron edificios residenciales en el barrio de al-Thakana en el distrito de Tiro, la aldea de Irkay en el distrito de Sidón y el barrio de al-Rahbat en el distrito de Nabatieh.

Seis mujeres, incluida una mujer embarazada de tres meses, y seis hombres figuraron entre los fallecidos. Al menos 18 personas más resultaron heridas.

La extensión y la gravedad de la carnicería en el transcurso de una sola semana provocaron condenas instantáneas por parte del organismo internacional de derechos humanos.

Kristine Beckerle, Directora Regional Adjunta de Medio Oriente y África del Norte de Amnistía Internacional, dijo que el ejército israelí había “hecho desaparecer familias enteras, incluidos una docena de niños, en Líbano, demostrando un desprecio insensible por la vida civil.”

Beckerle exigió que los estados impongan un embargo integral de armas a Israel de inmediato y empleen la jurisdicción universal para enjuiciar a los responsables.

El 6 de marzo, ocho miembros de la familia Saleh, incluidos dos niños, uno de once años y otro de catorce, una mujer embarazada y un paciente de cáncer, fueron asesinados sin previo aviso en al-Thakana.

Hussein Saleh, el único miembro de la familia sobreviviente, describió que cuando regresó allí no quedaba nada y que pasó tres días recogiendo partes de cuerpos. Dijo: “No hubo ningún objetivo militar en absoluto. Todos eran mujeres y niños.”

Nueve civiles, incluidos cinco niños, murieron en el pueblo de Irkay durante el ataque del 12 de marzo. Mohamad Taqi, quien sobrevivió, perdió a sus cuatro hijas de 6, 9, 12 y 14 años, a sus padres ancianos y a su hermano. Las partes del cuerpo de los niños estaban esparcidas entre los escombros cuando llegaron los paramédicos en cuestión de minutos.

Siete miembros de la familia Basma, cuatro niños y tres adultos, fueron asesinados en el ataque del 13 de marzo en el barrio de al-Rahbat en la ciudad de Nabatieh. A un familiar, Tahiya Basma, se le dijo a los investigadores que “una familia entera ha desaparecido como si nunca hubieran estado aquí.”

El Laboratorio de Evidencia de Crisis de Amnistía Internacional analizó imágenes de satélite y confirmó 20 fotografías y 11 videos, además entrevistó a 15 personas, incluidos sobrevivientes, familiares, paramédicos y autoridades locales.

En el momento de los ataques, la organización no descubrió objetivos militares en las áreas circundantes de ninguno de los tres sitios objetivo.

El 12 de junio, las autoridades israelíes fueron contactadas para obtener respuestas específicas a cada ataque; dejaron claro que algunas denuncias habían sido “referidas para examen”, pero no respondieron sobre el tema de los objetivos militares o las medidas tomadas para evitar los ataques.

La ley humanitaria internacional requiere que las partes en conflicto siempre distingan entre objetivos militares y personas u objetos civiles, no ataquen indiscriminadamente y tomen todas las medidas practicables para evitar cualquier daño civil, incluida la advertencia efectiva antes de los ataques a civiles.

Amnistía Internacional encontró que las acciones de Israel contravenían las tres obligaciones en estos casos. Además, Amnistía Internacional ha instado al gobierno libanés a aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para los crímenes cometidos en territorio libanés bajo el Estatuto de Roma.