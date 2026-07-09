Goodwood Festival Of Speed ​​2026: ¿qué coches nuevos descubrir allí?

Participantes, coches, horarios, TV en directo, mapa del circuito: aquí tienes el programa completo del Goodwood Festival of Speed ​​2026 con toda la información práctica.

Véritable La meca de la pasión por el automóvil

y la raza antigua, la Festival de velocidad de Goodwood Este

una subida de colina anual que reúne un gran número de vehículos históricos. El evento se lleva a cabo desde 9 al 12 de julio de 2026En Chichester, en el condado de West Sussex, a unos cien kilómetros de Londres, Gran Bretaña.

Festival de Velocidad de Goodwood: ¡coches y estrellas en abundancia!

entre los muchos personalités Como se espera durante el festival, dos nombres deberían despertar especial entusiasmo entre los aficionados: Lando Norris y Valentino Rossi ! La llegada del piloto de McLaren marca elSegunda aparición en tres años de un campeón del mundo de F1.

en el título después Max Verstappen en 2024.

En cuanto al nueve veces campeón del mundo de motociclismonunca había regresado a buena madera desde 2015! A continuación se muestra la lista de noticias automotrices descubrir durante el Festival de velocidad de Goodwood 2026:

Mula alpina A110

Aston Martin Db12 S

Aston Martin Vantage S

Aston Martin Dbx S

Bentley Bentayga Ewb Artenara

Bentley Continental Gtc Velocidad

Bentley Continental Gt S

Bentley Flying Spur S

Bentley Supersports Edición ‘Full Send’

Bmw I3 50 Xdrive

BMW I7

BMW Ix5

BMW M Concept Nueva Clase

Bmw M2 Con Kit De Pista Performance

cobre raval

Denza B5

Denza D9

Denza Z9gt

Ferrari Amalfi

Ferrari Amalfi Araña

Especial de manejo Ferrari Purosangue

Ferrari 296 especial

Ferrari 296 Especial A

En el Ferrari 849 Testaro

Ferrari 849 Testarossa Araña

Gma T.50s

Gma T.33 Araña Vp12

Gordon Murray Vehículos Especiales S1 Lm

Gordon Murray Vehículos Especiales Le Mans Gtr Xp

Concepto Honda Preludio Hrc

Honda Super-N

Jaecoo 7 Shs

Jaecoo 8

Jaguar tipo 01

Pasado L8

Concepto Lexus Lfa

Maserati Gran Cabrio

Maserati Gran Turismo

Maserati Grecale

Mg4 Ev Urbano

Mgs9 esperma

Omoda 7

Omoda 9 Shs-P

Range Rover Eléctrico

Range Rover Sport Sv Ultimate

Renault 4 E-Tech Eléctrico ‘Plein Sud’

Renault 5 Turbo 3e

Renault Twingo E-Tech Eléctrico

Subaru E-Outback

Subaru inexplorado

Toyota Gr Gt

Toyota Gr Gt3

Toyota Gr Yaris Aero Rendimiento

Toyota Rav4 Gr Sport

Yangwang U9 Xtreme

Zenvo Aurora Tur

>> Descubra aquí la lista de coches a ser buena madera2026

Festival de Velocidad de Goodwood: comentario s’y rendre ?

Si sale desde Francia, primero puede llegar a Londres ya sea en avión o en tren con El Eurostar. Desde la capital, un Luego otro tren te lleva a Chichester..

De lÃ, dix kilómetro separarte del lugar del festival, para realizarse ya sea en coche de alquiler o taxio a pie. Si elige viajar en coche,

También hay un tren que te lleva desde Calais a Folkestone..

Otra opción: la ferry entre Calais y Dover. Una vez en Inglaterra, estarás aproximadamente dos horas en coche hasta Goodwood.El mapa del evento se puede descargar aquí.

Festival de Velocidad de Goodwood: ¿dónde y cómo seguirlo?

para seguir el Festival de velocidad de Goodwood 2026tendrás que dirigirte al canal oficial de YouTube del evento donde se te ofrecen muchos comentarios en vivo.

Festival de Velocidad de Goodwood: el programa completo

jueves 9 de julio de 2026

07h30 : Apertura de aparcamientos

: Apertura de aparcamientos 08:00 : Abriendo las puertas

: Abriendo las puertas 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros

Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); inauguración oficial del evento por parte del Duque de Richmond (Hillclimb); calentando Deportes de acción en Goodwood ;

Ejecución experiencial del fabricante – Ejecutar 1

: Apertura de bautismos de pasajeros Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); inauguración oficial del evento por parte del Duque de Richmond (Hillclimb); calentando Deportes de acción en Goodwood ; Ejecución experiencial del fabricante – Ejecutar 1 10h30 : Gran inauguración de la Fan Zone de FOS

: Gran inauguración de la Fan Zone de FOS 10h45 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos

: : The Rivals: duelos de carreras épicos 11:00 a.m. : Célébration FOS Fan Zone (pilotos de deriva); espectáculo de cascada Deportes de acción en Goodwood

: Célébration FOS Fan Zone (pilotos de deriva); espectáculo de cascada Deportes de acción en Goodwood 11:35 a.m. : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos

: : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos 12h00 : Celebración FOS Fan Zone : centenario de Ducati

: Celebración FOS Fan Zone : centenario de Ducati 12h25 : Ejecución experiencial del fabricante

– Ejecutar 2

: Ejecución experiencial del fabricante – Ejecutar 2 12h45 : A pesar de Circuito de motor Jodie Kidd x Goodwood

: A pesar de Circuito de motor Jodie Kidd x Goodwood 13:10 : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene

: : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene 13h20 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Alpine con Pierre Gasly

: FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Alpine con Pierre Gasly 13h40 : Momento del balcón : Ducati

: Momento del balcón : Ducati 14h00 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood ; Lote 6 : carrera de superdeportivo

: Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood ; : carrera de superdeportivo 14h25 : FALSO Zona de fans – Rivales : las leyendas de las 24 Horas de Le Mans

: FALSO Zona de fans – Rivales : las leyendas de las 24 Horas de Le Mans 14h50 : Ejecución experiencial del fabricante

– Ejecutar 3

: Ejecución experiencial del fabricante – Ejecutar 3 15:35 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1

: : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1 15h45 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Mercedes-AMG con Kimi Antonelli

: FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Mercedes-AMG con Kimi Antonelli 16h00 : Subasta del coche más pequeño

: Subasta del coche más pequeño 16h15 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood

: Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood 16h25 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos ; discusión

Tiroteo con Romain Dumas y Ryan Tuerck (FOS Fan Zone)

: : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos ; discusión Tiroteo con Romain Dumas y Ryan Tuerck (FOS Fan Zone) 16h30 : Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally

: Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally 17h10 : Célébration FOS Fan Zone : John McGuinness

: Célébration FOS Fan Zone : John McGuinness 17h15 : Lote 2 : americana

: : americana 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros

Experiencia todoterreno en Goodwood

: Cierre de bautismos de pasajeros Experiencia todoterreno en Goodwood 6:10 p.m. : Lote 6 :

carrera de superdeportivo

: : carrera de superdeportivo 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood

: Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood 19h00 : Ejecución experiencial del fabricante

– Ejecutar 4

: Ejecución experiencial del fabricante – Ejecutar 4 19h40 : Ferméture du Hillclimb

: Ferméture du Hillclimb 20:00 : baile de verano (reservado para miembros del GRRC); cierre del dia

viernes 10 de julio de 2026

07h30 : Apertura de aparcamientos

: Apertura de aparcamientos 08:00 : Abriendo las puertas

: Abriendo las puertas 09h30 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos

: : The Rivals: duelos de carreras épicos 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros

Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood

: Apertura de bautismos de pasajeros Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood 10h20 : Lote 2 : americana

: : americana 11:00 a.m. : Apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood

: Apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood 11:05 a.m. : FALSO Zona de fans – Rivales : Les

annÃ©es Barry Sheene

: FALSO Zona de fans – Rivales : Les annÃ©es Barry Sheene 11:10 a.m. : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos

: : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos 12h00 : Lote 4 : Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene; subasta del coche más pequeño

: : Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene; subasta del coche más pequeño 12h25 : Momento del balcón : John McGuinness

: Momento del balcón : John McGuinness 12h45 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1

: : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1 13:10 : FOS Fan Zone – Discusiones : Pirelli con Troy Bayliss y John McGuinness

: FOS Fan Zone – Discusiones : Pirelli con Troy Bayliss y John McGuinness 13h30 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood

: Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood 13h35 : Lote 6 :

carrera de superdeportivo

: : carrera de superdeportivo 13h40 : Celebración FOS Fan Zone : 125 años de Ford Racing

: Celebración FOS Fan Zone : 125 años de Ford Racing 14h20 : Célébration FOS Fan Zone : Damon Hill

: Célébration FOS Fan Zone : Damon Hill 14h25 : Lote 2 : americana

: : americana 15h05 : Formación de Tiroteo ; FOS Fan Zone: sesión informativa en vivo desde Tiroteo

: Formación de Tiroteo ; FOS Fan Zone: sesión informativa en vivo desde Tiroteo 15h55 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1

: : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1 16h00 : Subasta del coche más pequeño; Celebración de FOS Fan Zone: los Solberg; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood

: Subasta del coche más pequeño; Celebración de FOS Fan Zone: los Solberg; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood 16h30 : Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally

: Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally 16h40 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos

: : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos 16h55 : FOS Fan Zone – Debates: Mujeres en el automovilismo

: FOS Fan Zone – Debates: Mujeres en el automovilismo 17h25 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos

: : The Rivals: duelos de carreras épicos 17:35 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : McLaren Racing con Leo Fornaroli

: FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : McLaren Racing con Leo Fornaroli 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros

Experiencia todoterreno en Goodwood ; espectáculo de competición

Deportes de acción en Goodwood

: Cierre de bautismos de pasajeros Experiencia todoterreno en Goodwood ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood 6:10 p.m. : Lote 4 : Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene; celebración FOS Fan Zone – Americana : Disney x Cars, conferencia de 20 años

: : Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene; celebración FOS Fan Zone – Americana : Disney x Cars, conferencia de 20 años 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal

: Cerrando el Etapa de rally forestal 18h35 : Momento del balcón : Lando Norris x Valentino Rossi

: Momento del balcón : Lando Norris x Valentino Rossi 18h55 : Lote 6 :

carrera de superdeportivo

: : carrera de superdeportivo 19h35 : Ferméture du Hillclimb

: Ferméture du Hillclimb 20:00 : ClÃ´ture de la journÃ©e

sábado 11 de julio de 2026

07h30 : Apertura de aparcamientos

: Apertura de aparcamientos 08:00 : Abriendo las puertas

: Abriendo las puertas 09h30 : Lote 2 : americana

: : americana 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros

Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood

: Apertura de bautismos de pasajeros Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood 10h20 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos

: : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos 11:00 a.m. : Apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood

: Apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood 11:10 a.m. : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos

: : The Rivals: duelos de carreras épicos 11:15 am : FOS Fan Zone – Discusiones :

Misión 44 – Voces jóvenes, impacto real

: FOS Fan Zone – Discusiones : Misión 44 – Voces jóvenes, impacto real 11:40 am : Célébration FOS Fan Zone : Gerhard Berger

: Célébration FOS Fan Zone : Gerhard Berger 12h00 : Lote 6 :

carrera de superdeportivo

: : carrera de superdeportivo 12h50 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1

: : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1 13:00 : Subasta del coche más pequeño; Momento del balcón : Lando Norris

: Subasta del coche más pequeño; Momento del balcón : Lando Norris 13h30 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood

: Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood 13h40 : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene

: : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene 14h00 : Célébration FOS Fan Zone : Lando Norris

: Célébration FOS Fan Zone : Lando Norris 14h25 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos

: : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos 14h30 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Aston Martin con Jessica Hawkins y Jak Crawford

: FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Aston Martin con Jessica Hawkins y Jak Crawford 15:10 : Lote 2 : americana

: : americana 15h20 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : Racing Bulls con Arvid Lindblad

: FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : Racing Bulls con Arvid Lindblad 15h50 : Cualificaciones de Tiroteo ; FOS Fan Zone: informe en vivo de las calificaciones del

Tiroteo

: Cualificaciones de Tiroteo ; FOS Fan Zone: informe en vivo de las calificaciones del Tiroteo 16h00 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood

: Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood 16h30 : Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally

: Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally 16h40 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1

: : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1 17:00 : Subasta del coche más pequeño

: Subasta del coche más pequeño 17h05 : Momento del balcón : Gerhard Berger

: Momento del balcón : Gerhard Berger 17h25 : Lote 6 :

carrera de superdeportivo

: : carrera de superdeportivo 17h45 : Célébration FOS Fan Zone – Americana : La dynastie Andretti

: Célébration FOS Fan Zone – Americana : La dynastie Andretti 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros

Experiencia todoterreno en Goodwood

: Cierre de bautismos de pasajeros Experiencia todoterreno en Goodwood 6:05 p.m. : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene

: : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood ; Zona de fans de FOS: debate Tiroteo : entrevista después de la calificación

: Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood ; Zona de fans de FOS: debate Tiroteo : entrevista después de la calificación 18h50 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos

: : The Rivals: duelos de carreras épicos 19h35 : Ferméture du Hillclimb

: Ferméture du Hillclimb 20:00 : ClÃ´ture de la journÃ©e

domingo 12 de julio de 2026