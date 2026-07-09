Goodwood Festival Of Speed ​​2026: ¿qué coches nuevos descubrir allí?

Participantes, coches, horarios, TV en directo, mapa del circuito: aquí tienes el programa completo del Goodwood Festival of Speed 2026 con toda la información práctica.
Véritable La meca de la pasión por el automóvil
y la raza antigua, la Festival de velocidad de Goodwood Este
una subida de colina anual que reúne un gran número de vehículos históricos. El evento se lleva a cabo desde 9 al 12 de julio de 2026En Chichester, en el condado de West Sussex, a unos cien kilómetros de Londres, Gran Bretaña.
Festival de Velocidad de Goodwood: ¡coches y estrellas en abundancia!
entre los muchos personalités Como se espera durante el festival, dos nombres deberían despertar especial entusiasmo entre los aficionados: Lando Norris y Valentino Rossi ! La llegada del piloto de McLaren marca elSegunda aparición en tres años de un campeón del mundo de F1.
en el título después Max Verstappen en 2024.
En cuanto al nueve veces campeón del mundo de motociclismonunca había regresado a buena madera desde 2015! A continuación se muestra la lista de noticias automotrices descubrir durante el Festival de velocidad de Goodwood 2026:
- Mula alpina A110
- Aston Martin Db12 S
- Aston Martin Vantage S
- Aston Martin Dbx S
- Bentley Bentayga Ewb Artenara
- Bentley Continental Gtc Velocidad
- Bentley Continental Gt S
- Bentley Flying Spur S
- Bentley Supersports Edición ‘Full Send’
- Bmw I3 50 Xdrive
- BMW I7
- BMW Ix5
- BMW M Concept Nueva Clase
- Bmw M2 Con Kit De Pista Performance
- cobre raval
- Denza B5
- Denza D9
- Denza Z9gt
- Ferrari Amalfi
- Ferrari Amalfi Araña
- Especial de manejo Ferrari Purosangue
- Ferrari 296 especial
- Ferrari 296 Especial A
- En el Ferrari 849 Testaro
- Ferrari 849 Testarossa Araña
- Gma T.50s
- Gma T.33 Araña Vp12
- Gordon Murray Vehículos Especiales S1 Lm
- Gordon Murray Vehículos Especiales Le Mans Gtr Xp
- Concepto Honda Preludio Hrc
- Honda Super-N
- Jaecoo 7 Shs
- Jaecoo 8
- Jaguar tipo 01
- Pasado L8
- Concepto Lexus Lfa
- Maserati Gran Cabrio
- Maserati Gran Turismo
- Maserati Grecale
- Mg4 Ev Urbano
- Mgs9 esperma
- Omoda 7
- Omoda 9 Shs-P
- Range Rover Eléctrico
- Range Rover Sport Sv Ultimate
- Renault 4 E-Tech Eléctrico ‘Plein Sud’
- Renault 5 Turbo 3e
- Renault Twingo E-Tech Eléctrico
- Subaru E-Outback
- Subaru inexplorado
- Toyota Gr Gt
- Toyota Gr Gt3
- Toyota Gr Yaris Aero Rendimiento
- Toyota Rav4 Gr Sport
- Yangwang U9 Xtreme
- Zenvo Aurora Tur
>> Descubra aquí la lista de coches a ser buena madera2026
Festival de Velocidad de Goodwood: comentario s’y rendre ?
Si sale desde Francia, primero puede llegar a Londres ya sea en avión o en tren con El Eurostar. Desde la capital, un Luego otro tren te lleva a Chichester..
De lÃ, dix kilómetro separarte del lugar del festival, para realizarse ya sea en coche de alquiler o taxio a pie. Si elige viajar en coche,
También hay un tren que te lleva desde Calais a Folkestone..
Otra opción: la ferry entre Calais y Dover. Una vez en Inglaterra, estarás aproximadamente dos horas en coche hasta Goodwood.El mapa del evento se puede descargar aquí.
Festival de Velocidad de Goodwood: ¿dónde y cómo seguirlo?
para seguir el Festival de velocidad de Goodwood 2026tendrás que dirigirte al canal oficial de YouTube del evento donde se te ofrecen muchos comentarios en vivo.
Festival de Velocidad de Goodwood: el programa completo
jueves 9 de julio de 2026
- 07h30 : Apertura de aparcamientos
- 08:00 : Abriendo las puertas
- 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); inauguración oficial del evento por parte del Duque de Richmond (Hillclimb); calentando Deportes de acción en Goodwood ;
Ejecución experiencial del fabricante – Ejecutar 1
- 10h30 : Gran inauguración de la Fan Zone de FOS
- 10h45 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 11:00 a.m. : Célébration FOS Fan Zone (pilotos de deriva); espectáculo de cascada Deportes de acción en Goodwood
- 11:35 a.m. : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 12h00 : Celebración FOS Fan Zone : centenario de Ducati
- 12h25 : Ejecución experiencial del fabricante
– Ejecutar 2
- 12h45 : A pesar de Circuito de motor Jodie Kidd x Goodwood
- 13:10 : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene
- 13h20 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Alpine con Pierre Gasly
- 13h40 : Momento del balcón : Ducati
- 14h00 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood ; Lote 6 : carrera de superdeportivo
- 14h25 : FALSO Zona de fans – Rivales : las leyendas de las 24 Horas de Le Mans
- 14h50 : Ejecución experiencial del fabricante
– Ejecutar 3
- 15:35 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 15h45 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Mercedes-AMG con Kimi Antonelli
- 16h00 : Subasta del coche más pequeño
- 16h15 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood
- 16h25 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos ; discusión
Tiroteo con Romain Dumas y Ryan Tuerck (FOS Fan Zone)
- 16h30 : Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally
- 17h10 : Célébration FOS Fan Zone : John McGuinness
- 17h15 : Lote 2 : americana
- 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood
- 6:10 p.m. : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood
- 19h00 : Ejecución experiencial del fabricante
– Ejecutar 4
- 19h40 : Ferméture du Hillclimb
- 20:00 : baile de verano (reservado para miembros del GRRC); cierre del dia
viernes 10 de julio de 2026
- 07h30 : Apertura de aparcamientos
- 08:00 : Abriendo las puertas
- 09h30 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood
- 10h20 : Lote 2 : americana
- 11:00 a.m. : Apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood
- 11:05 a.m. : FALSO Zona de fans – Rivales : Les
annÃ©es Barry Sheene
- 11:10 a.m. : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 12h00 : Lote 4 : Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene; subasta del coche más pequeño
- 12h25 : Momento del balcón : John McGuinness
- 12h45 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 13:10 : FOS Fan Zone – Discusiones : Pirelli con Troy Bayliss y John McGuinness
- 13h30 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood
- 13h35 : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 13h40 : Celebración FOS Fan Zone : 125 años de Ford Racing
- 14h20 : Célébration FOS Fan Zone : Damon Hill
- 14h25 : Lote 2 : americana
- 15h05 : Formación de Tiroteo ; FOS Fan Zone: sesión informativa en vivo desde Tiroteo
- 15h55 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 16h00 : Subasta del coche más pequeño; Celebración de FOS Fan Zone: los Solberg; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood
- 16h30 : Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally
- 16h40 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 16h55 : FOS Fan Zone – Debates: Mujeres en el automovilismo
- 17h25 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 17:35 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : McLaren Racing con Leo Fornaroli
- 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood ; espectáculo de competición
Deportes de acción en Goodwood
- 6:10 p.m. : Lote 4 : Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene; celebración FOS Fan Zone – Americana : Disney x Cars, conferencia de 20 años
- 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal
- 18h35 : Momento del balcón : Lando Norris x Valentino Rossi
- 18h55 : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 19h35 : Ferméture du Hillclimb
- 20:00 : ClÃ´ture de la journÃ©e
sábado 11 de julio de 2026
- 07h30 : Apertura de aparcamientos
- 08:00 : Abriendo las puertas
- 09h30 : Lote 2 : americana
- 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood
- 10h20 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 11:00 a.m. : Apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood
- 11:10 a.m. : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 11:15 am : FOS Fan Zone – Discusiones :
Misión 44 – Voces jóvenes, impacto real
- 11:40 am : Célébration FOS Fan Zone : Gerhard Berger
- 12h00 : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 12h50 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 13:00 : Subasta del coche más pequeño; Momento del balcón : Lando Norris
- 13h30 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood
- 13h40 : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene
- 14h00 : Célébration FOS Fan Zone : Lando Norris
- 14h25 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 14h30 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1: Aston Martin con Jessica Hawkins y Jak Crawford
- 15:10 : Lote 2 : americana
- 15h20 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : Racing Bulls con Arvid Lindblad
- 15h50 : Cualificaciones de Tiroteo ; FOS Fan Zone: informe en vivo de las calificaciones del
Tiroteo
- 16h00 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood
- 16h30 : Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally
- 16h40 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 17:00 : Subasta del coche más pequeño
- 17h05 : Momento del balcón : Gerhard Berger
- 17h25 : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 17h45 : Célébration FOS Fan Zone – Americana : La dynastie Andretti
- 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood
- 6:05 p.m. : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene
- 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood ; Zona de fans de FOS: debate Tiroteo : entrevista después de la calificación
- 18h50 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 19h35 : Ferméture du Hillclimb
- 20:00 : ClÃ´ture de la journÃ©e
domingo 12 de julio de 2026
- 07h30 : Apertura de aparcamientos
- 08:00 : Abriendo las puertas
- 09h00 : Mesa
- 09h30 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 10:00 am : Apertura de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood ; apertura de manifestaciones del Etapa de rally forestal (Subaru); calentando Deportes de acción en Goodwood
- 10h20 : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene
- 11:00 a.m. : Subasta del coche más pequeño; apertura de la Fan Zone de FOS; espectáculo de acrobacias
Deportes de acción en Goodwood
- 11:05 a.m. : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 11:10 a.m. : FALSO Zona de fans – Rivales : Hunt contra Lauda
- 11h55 : Lote 2 : americana
- 12h00 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : Alpine con Franco Colapinto
- 12h45 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 13:10 : Celebración FOS Fan Zone: Dakar – Encuentro con los héroes
- 13h30 : Espectáculo de cascadas Deportes de acción en Goodwood
- 13h35 : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 14h20 : FOS Fan Zone – Discusiones :
Misión 44 – Del aula al paddock de F1
- 14h25 : Lote 3 : Forza Ferrari, Fórmula Ganadora y equipos de F1
- 14h50 : Momento del balcón : Damon Hill
- 15:10 : Lote 5 : Primer vistazo, bicicletas de carretera y nuevos clásicos
- 15:30 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : Williams Racing con James Vowles y Damon Hill
- 15h55 : final de Tiroteo ; FOS Fan Zone – Información directa desde la final Tiroteo
- 16h00 : Subasta del coche más pequeño; espectáculo de acrobacias Deportes de acción en Goodwood
- 16h30 : Momento del balcón : ganador de
Tiroteo ; Etapa de rally forestal : Tiroteo cronometrado en el rally
- 16h50 : Lote 6 :
carrera de superdeportivo
- 17h10 : FOS Fan Zone – Momentos del equipo F1 : Red Bull Racing con Isack Hadjar
- 17h30 : Lote 4 : Drift, Iconos duraderos, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness y Barry Sheene
- 17h55 : FOS Fan Zone – Discusión
Tiroteo : entrevista después de la final
- 18:00 : Cierre de bautismos de pasajeros
Experiencia todoterreno en Goodwood
- 18:15 : Lote 1 : The Rivals: duelos de carreras épicos
- 6:30 p.m. : Cerrando el Etapa de rally forestal ; espectáculo de competición Deportes de acción en Goodwood
- 19h00 : Lote 2 : americana
- 19h40 : Ferméture du Hillclimb
- 20:00 : ClÃ´ture de la journÃ©e