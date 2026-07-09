El atleta olímpico estadounidense David Hearn se declara inocente de los cargos en el caso de vandalismo del Reflecting Pool

WASHINGTON, DC – El piragüista olímpico estadounidense David “Davey” Hearn se declaró inocente en su procesamiento el jueves en relación con presuntos daños a la piscina reflectante del Lincoln Memorial.

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Hearn fue procesado ante el Tribunal Superior de DC luego de una acusación de un gran jurado por un solo cargo de destrucción de propiedad después de haber sido acusado de causar más de $1,000 en daños a la piscina.

La jueza del Tribunal Superior Carmen McLean puso en libertad a Hearn bajo su propia responsabilidad. Su próxima audiencia será el 5 de agosto.

Norm Eisen, uno de los abogados de Hearn, habló con los periodistas fuera del tribunal el jueves después de la audiencia.

“Todos los estadounidenses están en riesgo, y todos los estadounidenses deberían estar alarmados por este procesamiento”, dijo Eisen, y agregó: “Sr. Hearn es inocente”.

“No es un delito tocar el espejo de agua, tocar el agua en los Estados Unidos de América”, dijo. “Éste es un caso que nunca debería haberse presentado”.

Un coro de “¡Davey! ¡Davey!», resonó en el juzgado después de que Eisen se dirigiera al público.

La sala del tribunal de Washington alcanzó su capacidad máxima antes de la audiencia. Se ordenó a los asistentes adicionales que observaran desde salas de estar desbordadas en otras partes del palacio de justicia.

Hearn asintió cuando el empleado le leyó sus cargos y se mostró estoico. Más tarde consultó y susurró con sus abogados cuando le ofrecieron varias opciones para la próxima fecha de audiencia sobre el estado.

Ante el tribunal, los partidarios de Hearn se manifestaron a su favor.

Sus partidarios caminaron en círculos fuera del tribunal en protesta por los cargos de Hearn. Varios asistentes llevaban carteles que decían “La piscina de desviación”.

Los manifestantes marchan frente al tribunal donde Hearn fue procesado el jueves. Finn Gómez / Getty Images

Él se encuentra entre al menos cuatro personas que enfrentan cargos en relación con la supuesta manipulación de la piscina, que el presidente Donald Trump comenzó a renovar esta primavera.

La fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, alega que Hearn fue visto “tirando y quitando con fuerza y ​​violencia el revestimiento inferior” de la piscina con ambas manos el 19 de junio. El equipo legal de Hearn dice que es inocente y califica los cargos de “escandalosos”.

Hearn le dijo anteriormente a NBC News que fue arrestado y detenido durante cinco horas el mes pasado después de tocar un trozo del revestimiento desprendido de la piscina.

El atleta olímpico dijo que se había detenido en la piscina de 2,030 pies de largo durante un paseo en bicicleta “para satisfacer mi curiosidad como ciudadano sobre lo que estaba sucediendo con todas las algas y la capa azul que se estaba descascarando”.

Pero Hearn sostuvo que no quitó, rasgó ni destruyó nada del revestimiento.

“La condición del Estanque Reflectante era la misma después de que me alejé del agua que antes de llegar allí”, dijo.

La piscina ha sido una prioridad para Trump.

Desde abril, se ha llevado a cabo un proyecto de rehabilitación de más de 14 millones de dólares, muy por encima de la estimación de costo inicial de menos de 2 millones de dólares.

Se agregaron un nuevo revestimiento y revestimiento en un color que Trump llamó “azul de bandera estadounidense” para las celebraciones del 250 aniversario del país durante el fin de semana del 4 de julio, pero el agua se volvió verde con algas.

Otros tres acusados ​​de tomar o intentar tomar trozos de sellador azul del fondo de la piscina han sido acusados ​​de un delito menor de destrucción de propiedad en el Tribunal Superior de DC.

Sophie Elaine Dennison-Gibby, Justin Toribio Carreño y Cameron Michael Thiers fueron acusados ​​cada uno de un delito menor de destrucción de propiedad pública valorada en menos de $1,000 este mes.

Todos fueron procesados ​​el miércoles y se declararon inocentes.

Pero, como informó NBC News el mes pasado, el material ya se había estado despegando del fondo de la piscina en el momento de los arrestos.

En un caso, un oficial supuestamente vio a alguien “sacar un trozo de pintura azul”. En otro caso, un hombre blanco de 26 años supuestamente quitó un trozo de sellador azul y lo tenía en la mano.

En el otro caso, un oficial del Departamento Correccional de Montana dijo que vio a una mujer quitar un trozo de pintura reflectante para piscinas y que supuestamente tenía otro trozo en su bolso.

Fuera de la cancha el jueves, Paul Flack, ex piragüista del equipo nacional de Estados Unidos, dijo que conoce a Hearn desde 1978, cuando compitieron juntos.

“Yo mismo habría tocado la pintura porque al sentir su textura, puedes determinar qué pudo haber salido mal”, dijo Flack. “Es un proyecto de 14 millones de dólares que salió totalmente mal y que él tocara la pintura no tuvo absolutamente nada que ver con eso”.

Abigail Endicott dijo que conoce a Hearn desde que era un adolescente, ya que su esposo solía entrenarlo.

“A Davey Hearn le encanta el espejo de agua”, dijo Endicott. â€”Nunca querrÃa hacer nada que pudiera daÃ±arlo. Así que estoy aquí porque queremos que él esté libre de esto”.

Nina Bang-Jensen, que también se presentó ante el tribunal en Washington el jueves por la mañana, dijo: “Estoy realmente angustiada por la forma en que se ignora el Estado de derecho en Estados Unidos”.

Y añadió: “El procesamiento por delitos graves por algo como esto es absurdo. Esto sólo intenta ocultar su propia incompetencia dejando la culpa a los ciudadanos estadounidenses”.