Hinchas argentinos acusados ​​de violencia y racismo por hinchas de Egipto y Cabo Verde

Los fanáticos le cuentan a Al Jazeera Argentina que los seguidores de Argentina les arrojaron botellas de cerveza y los insultaron cuando su equipo anotó en los partidos eliminatorios.

Sectores de aficionados egipcios y caboverdianos han acusado a sus homólogos argentinos de comportamiento violento durante los dos últimos partidos jugados por los actuales campeones de la Copa del Mundo.

Las acusaciones, junto con al menos una acusación de racismo de alto perfil, han generado un nuevo escrutinio sobre la defensa del título de Argentina, después de dos partidos eliminatorios reñidos en los que oponentes de menor ranking casi avergonzaron al equipo de Lionel Messi.

El martes, Egipto lideró a Argentina 2-0 en Atlanta antes de que el equipo de Messi lograra una sorprendente remontada tardía para avanzar a los cuartos de final.

Sus fanáticos reaccionaron ante el mal comienzo del equipo y su eventual recuperación atacando a sus homólogos egipcios en feas escenas filmadas por un espectador en el estadio de Atlanta. Los seguidores de la Albiceleste fueron filmados arrojando cerveza a los fanáticos de Egipto después de que los campeones del mundo empataran contra los faraones en los últimos minutos del encuentro de octavos de final.

“Nos están tirando cerveza”, dijo un aficionado que filmó el incidente en el estadio de Atlanta el martes.

â€œCuando marcamos, no les hicimos nada. Después de marcar, empezaron a atacarnos”, añadió antes de mirar con la cámara a los aficionados argentinos, provocando a los seguidores de Egipto.

Varios vídeos y fotografías publicados por los aficionados en el estadio también mostraban a los argentinos ondeando la bandera israelí hacia el cuerpo técnico egipcio cuando salían del campo después del partido.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, ha hablado apasionadamente sobre la difícil situación del pueblo palestino, especialmente el de Gaza, donde Israel ha librado una guerra genocida desde octubre de 2023.

Llegó a los titulares al izar la bandera palestina después de la victoria de Egipto en dieciseisavos de final sobre Australia la semana pasada, y luego habló sobre el tema en su conferencia de prensa previa al partido el lunes.

“Si hay alguien en el mundo que no siente nada por el pueblo palestino, entonces no es humano, ya sea árabe, europeo o estadounidense”, dijo Hassan.

El episodio de Atlanta no fue un incidente independiente que involucró a fanáticos argentinos.

El viernes pasado, el pequeño Cabo Verde dio un susto a Argentina en su partido de dieciseisavos de final en Miami. El subestimado pero tenaz equipo africano anotó dos magníficos goles contra el tricampeón para asombrar a la multitud mayoritariamente argentina en el Miami Stadium.

Tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde, los aficionados del equipo africano dijeron a Al Jazeera que sus homólogos sudamericanos les arrojaban botellas de cerveza en cada gol marcado por su equipo.

“Éramos un grupo de aficionados mucho más pequeño que ellos, y nos atacaban con botellas después de cada gol”, dijo un aficionado que deseaba permanecer en el anonimato a Al Jazeera fuera del estadio de Miami el viernes.

Con Argentina avanzando a los cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza en el estadio de Kansas City el sábado, queda por ver si la FIFA tomará alguna medida o emitirá advertencias.

La FIFA no ha respondido a la solicitud de comentarios de Al Jazeera.

Más temprano el martes, el organismo rector mundial del deporte emitió un comunicado diciendo que condenaba el abuso lanzado contra la celebridad de las redes sociales IShowSpeed ​​en el partido Argentina vs Cabo Verde.

El influencer estadounidense ha asistido y transmitido varios partidos de la Copa del Mundo en virtud de un acuerdo con la FIFA, la emisora ​​anfitriona con sede en EE. UU. Fox Sports y YouTube que le permite transmitir simultáneamente transmisiones oficiales de los partidos.

Durante su transmisión en vivo del Argentina vs Cabo Verde en Miami, Speed ​​se volvió hacia una fanática que vestía una camiseta de Argentina y que estaba inclinada sobre la barandilla de su tribuna para llamar su atención. Cuando le preguntó qué estaba diciendo, el fan aparentemente le dijo a Speed ​​en español “ve a llorar al zoológico”.

La FIFA dijo que “inició inmediatamente una investigación” sobre el incidente del 3 de julio en Miami.

Calificó la Copa del Mundo como “una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto” y afirmó que la organización no daría la bienvenida a nadie “que actúe de una manera que socave estos valores”.