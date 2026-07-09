Copa Mundial de la FIFA: Jefe de arbitraje niega acusaciones de parcialidad en el partido Argentina-Egipto

Pierluigi Collina afirmó que tales acusaciones de parcialidad podrían provocar amenazas contra los árbitros y sus familias.

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió el arbitraje en la dramática victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo, desestimando las acusaciones de parcialidad y diciendo que los árbitros actuaron con total independencia.

En una entrevista publicada en el sitio web de la FIFA el jueves, Collina dijo que las críticas a los árbitros eran parte del fútbol, ​​pero condenó el cuestionamiento de la integridad de los árbitros después de que Egipto se quejara del arbitraje tras la derrota.

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“Con un número tan elevado de partidos jugados en un período de tiempo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba”, dijo Collina. “Cuando eso sucede, ellos [referees] están listos para trabajar aún más duro para asegurarse de estar completamente preparados para el próximo partido.

“Por supuesto, el debate constructivo sobre las decisiones siempre será parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

Collina dijo que tales acusaciones podrían provocar amenazas contra los árbitros y sus familias.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA… Del mismo modo, nadie puede afirmar que nadie puede influir en el arbitraje de la FIFA, ni siquiera el presidente de la FIFA”. [Gianni Infantino]”, añadió.

“Los árbitros de partido toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre intentan hacer lo mejor que pueden”.

Egipto salió del torneo pero afirmó que había sido tratado injustamente, después de que Argentina remontara un déficit de 2-0 con 11 minutos restantes para arrebatarle la victoria con un gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido.

El entrenador Hossam Hassan alegó después del partido que pudo haber habido presión sobre el árbitro para mantener a Argentina en el torneo, y que Egipto fue “engañado” sin un lugar en los cuartos de final.

La Asociación Egipcia de Fútbol también criticó las decisiones arbitrales y dijo que no guardaría silencio sobre lo que describió como un uso inadecuado del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR).

Egipto a argumentó que el gol de Mostafa Zico en la segunda mitad fue anulado incorrectamente por lo que describió como una falta inexistente en la preparación. Egipto también estaba indignado porque un desafío a Mohamed Salah no fue penalizado momentos antes de que Argentina lanzara la jugada que produjo el gol de la victoria.

Collina, de la FIFA, dijo que el VAR había recomendado correctamente anular el gol de Zico, luego de identificar una falta de Marwan Attia sobre el defensa argentino Lisandro Martínez durante la fase de posesión de ataque.

“Creemos que una falta es una falta”, dijo Collina. “Independientemente de si la falta ” parece “obvia”, si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir”.

Collina también defendió la decisión de no concederle un penal a Egipto antes del gol de la victoria de Argentina, diciendo que tanto el árbitro como el VAR consideraron el contacto entre “Salah y Julián Álvarez como un “contacto futbolístico normal”.

“Pisar el pie de un oponente es una falta, mientras que un defensor que toca el balón primero y luego hace un contacto futbolístico normal no ha cometido una falta”, dijo.

Si bien reconoció que algunas decisiones siempre implicarían un elemento de subjetividad, Collina dijo que la FIFA estaba satisfecha con la forma en que se habían aplicado los principios del VAR durante todo el torneo.