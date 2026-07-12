Copa del Mundo 2026 hoy: actualizaciones en vivo, noticias mientras Inglaterra y Argentina avanzan a la semifinal en tiempo extra – 12 de julio

Inglaterra se enfrentará a Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo de 2026, ya que ambos equipos encontraron su camino hacia los cuartos de final en la prórroga y puedes leer las últimas noticias en ESPN.

Los hombres de Thomas Tuchel alcanzaron la distancia por primera vez en este torneo ante Noruega, mientras que Argentina volvió a la prórroga contra Suiza.

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Inglaterra remontó un gol en contra tras el afortunado gol de Andreas Schjelderup para Noruega en la primera parte.

Jude Bellingham fue el héroe una vez más, anotando un gol sensacional en el que dribló entre varios defensores noruegos para anotar en la cúspide del descanso.

Y luego fue Bellingham nuevamente al comienzo de la prórroga, esta vez mostrando instinto, agallas y deseo de seguir un disparo de Morgan Rogers desde lejos y aprovechar el rebote para darle a Inglaterra una victoria por 2-1.

Tuchel se quejó después del partido sobre el desempeño de Inglaterra, pero a pesar de eso, se encontraron en la semifinal por cuarta vez en su historia.

Tuvieron que esperar para ver a quién se enfrentarían en la semifinal del miércoles, ya que Argentina se enfrentó a Suiza en el cuarto y último cuarto de final.

Los vigentes campeones marcaron primero gracias a Alexis Mac Allister, pero Suiza creció en el juego y empató a través de Dan Ndoye a mitad de la segunda mitad.

Sin embargo, Argentina fue dominante, con el doble (22 contra 11) de tiros y cuando Breel Embolo fue expulsado por dos tarjetas amarillas, había una sensación de inevitabilidad en el aire.

Y en la segunda mitad de la prórroga, Julián Álvarez y Lautaro Martínez anotaron para que Argentina sellara su tercera victoria consecutiva en la prórroga y continuara con la defensa del título.

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