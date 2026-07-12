Lo que aprendió un importador de Monopoly cuando intentó fabricar cosas en EE. UU.

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Compañía de juegos WS

El juego de mesa Monopoly siempre ha enseñado algunas lecciones económicas importantes: Los beneficios de poseer bienes raíces. El potencial de beneficios de las fusiones ferroviarias. El valor de una tarjeta para salir libre de la cárcel.

Ahora, una edición especial del juego de mesa enseña una nueva lección: lo difícil que es fabricar cosas en Estados Unidos.

El juego lo comercializa WS Game Company, que produce la mayoría de sus juegos de mesa de alta gama en China, como casi todos los demás fabricantes de juguetes.

Después de verse afectado por una factura arancelaria de siete cifras el año pasado, el director ejecutivo Jonathan Silva decidió ver si era posible producir un juego de mesa rentable en Estados Unidos.

Optó por una versión personalizada de Monopoly, vinculada al 250 cumpleaños del país. Pero el experimento estuvo a punto de fracasar. Un gran problema: no hay dados.

“Revisamos cada hoja tratando de encontrar a alguien que hiciera 10.000 dados para nosotros en Estados Unidos”, dice Silva. “Requiere maquinaria especial. Requiere inversión. Y ese tipo de cosas simplemente no pueden suceder un martes al azar y estar listas en un par de meses”.

Al final, Silva tuvo que conformarse con dados importados.

Pudo encontrar el resto de lo que necesitaba a nivel nacional, pero no fue fácil. Una antigua fábrica de Hasbro en Massachusetts imprime el tablero Monopoly. Una empresa llamada Pioneer Packaging fabrica la bandeja que contiene el dinero del Monopoly. Y una pequeña empresa en Indiana fabricó fichas de metal personalizadas para juegos, con formas típicamente estadounidenses, como un sombrero de vaquero, una carreta cubierta y una tarta de manzana.

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Reunir a todos esos jugadores diferentes tomó más de un año, por lo que Silva se perdió la primera mitad de la temporada de ventas del 250 cumpleaños. Y el costo de fabricar los juegos, que se venden al por menor por 80 dólares, fue al menos el doble de lo que habría sido en China.

“Cuando hago una orden de compra en China, tienen todas esas capacidades bajo un mismo techo”, dice Silva. “Para un artículo, sacarlo al mercado consumió demasiados recursos y tiempo”.

¿Por qué tantas cosas se fabrican en China?

Hay una razón por la que casi el 80% de todos los juguetes y juegos vendidos en Estados Unidos se fabrican en China. Ese país ha pasado décadas construyendo un ecosistema fabril para suministrar no sólo productos terminados, sino también todas las piezas especializadas que los componen.

“Es por eso que relocalizarlo y considerar traerlo de regreso a los EE. UU. o incluso buscar otros países y trasladarlo no es tan fácil como parece”, dice Greg Ahearn, presidente y director ejecutivo de The Toy Association, un grupo comercial de la industria.

Ahearn dice que tiene sentido que Estados Unidos fabrique algunos productos estratégicamente importantes, pero probablemente no cuando se trata de la mayoría de los juguetes y juegos, que tienden a tener precios bajos y márgenes de ganancia bajos.

“Incluso si pudieras, ¿quién en su sano juicio tomaría su capital e lo invertiría en la creación de una planta de fabricación de juguetes?” Ahearn dice. “De todas las cosas que podrías elegir, probablemente estaríamos bastante abajo en esa lista”.

En cambio, la industria del juguete está presionando para obtener una exención de futuros aranceles. La nueva Junta de Comercio entre Estados Unidos y China está considerando permitir que hasta 30.000 millones de dólares en productos chinos entren libres de aranceles en Estados Unidos, pero los juguetes compiten por la exención fiscal con zapatos, prendas de vestir y muchos otros productos.

Por ahora, Silva está ocupado comercializando su juego Monopoly Made in the USA. Pero todavía fabrica el resto de los juegos de mesa de su empresa en China. Y no es probable que eso cambie.

“Somos realmente buenos en muchas cosas maravillosas aquí en Estados Unidos”. dice Silva. “Pero no somos muy buenos fabricando ciertos artículos que son bienes de consumo. Y eso está bien”.

Ahora está esperando un envío desde China de unos 6 millones de dólares en juegos para la próxima temporada navideña. No tiene idea de cuál podría ser la factura arancelaria. Pero está dispuesto a tirar los dados.