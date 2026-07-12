Mundial 2026: funcionario de la FIFA se niega a responder preguntas sobre prohibición de la BBC

El jefe del comité disciplinario de la FIFA se negó a responder a las preguntas de la BBC sobre el proceso de toma de decisiones que llevó al delantero estadounidense Folarin Balogun a evitar una sanción tras ser expulsado.

Balogun, de 25 años, fue expulsado por grave juego sucio contra Bosnia-Herzegovina. Debería haber recibido una sanción de dos partidos.

Sin embargo, el comité disciplinario de la FIFA renunció a la prohibición, una decisión que provocó una condena generalizada, particularmente cuando se supo que el presidente estadounidense Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca habían presionado a la FIFA sobre la sanción al estadounidense.

Al inglés Jarell Quansah también se le mostró una tarjeta roja en la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México luego de una gran entrada a Jesús Gallardo y el mismo comité dictaminó que debería cumplir una suspensión de dos partidos.

Se consideró un acto sucio grave, por lo que el jugador del Bayer Leverkusen recibió un partido extra además de la suspensión automática de un partido por parte de la FIFA.

El editor de deportes de la BBC, Dan Roan, confrontó a Mohammad al Kamali, presidente del comité disciplinario de la FIFA, cuando llegó para el partido de cuartos de final de Inglaterra contra Noruega el sábado. Él preguntó:

¿Podemos preguntarle sobre la suspensión de Balogun y si el presidente de la FIFA le pidió que suspendiera esa prohibición?

¿Puedes contarnos algo sobre eso?

¿Puede decirnos algo sobre eso o por qué Jarell Quansah recibió una suspensión de dos partidos?

¿Puedes hacer algún comentario sobre la forma en que se ha retratado o informado?

¿Algo que pueda decir, señor?

Sin embargo, Al Kamali no respondió a ninguna de las preguntas.

La FIFA emitió un comunicado de 871 palabras tras la decisión de Balogun para enfatizar que se tomó después de “considerar todas las circunstancias específicas que rodearon el incidente y las pruebas disponibles”, pero sin detallar qué se había tenido en cuenta.