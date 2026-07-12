GM de los Hornets Peterson: El trato de Ball alimentó múltiples objetivos…

LAS VEGAS — Calificándolo como “probablemente la decisión más difícil” que ha tenido que tomar, Jeff Peterson dijo que el intercambio de LaMelo Ball fue hecho con el objetivo de construir un éxito sostenido para los Charlotte Hornets para contender por un título en el futuro.

El presidente de operaciones de baloncesto de los Hornets se reunió con los medios el sábado para explicar la sorprendente decisión de intercambiar a uno de los jugadores más populares de la franquicia, una vez que el intercambio se hizo oficial. Los Hornets enviaron a Ball y a Josh Green a Minnesota a cambio de Naz Reid, una selección de primera ronda sin protección en 2033, tres selecciones de segunda ronda y tres intercambios de selecciones de primera ronda. El acuerdo fue parte de un acuerdo de cuatro equipos que incluyó a Brooklyn y Chicago.

“Estas decisiones son desafiantes en ocasiones, pero cuando observas la totalidad de la temporada y todo lo que hicimos, es importante mirarse honestamente en el espejo y evaluar dónde están como equipo”, dijo Peterson en la conferencia de prensa en la Liga de Verano de Las Vegas. “Y eso es lo que tuve que hacer al final de la temporada. Y simplemente sentí que el objetivo nunca ha sido competir por un puesto en el play-in. El objetivo no es llegar al play-in o incluso a los playoffs por un año.

“He dicho muchas veces desde que estoy aquí en Charlotte: El objetivo es llegar a los playoffs y permanecer allí por mucho tiempo. Y eventualmente contender para competir por campeonatos. Obtener a Naz Reid cuando puedes obtener a un jugador de su calibre. Y, por supuesto, el capital del draft y la flexibilidad, simplemente sentimos que era algo que podía lograr múltiples objetivos en una transacción”.

El intercambio, que se acordó después del draft de la NBA el mes pasado, fue una sorpresa después de que Ball ayudó a los Hornets a lograr la mejor transformación en la NBA la temporada pasada detrás de San Antonio. Charlotte ganó 44 partidos la temporada pasada después de tener solo 19 la temporada anterior.

Los Hornets tenían un récord de 11-23 el 2 de enero, pero ganaron 32 de los siguientes 45 partidos y disfrutaron de grandes victorias sobre equipos como los Knicks, Thunder, Spurs, Nuggets y Celtics. Desde el 1 de enero hasta el final de la temporada regular, los Hornets tuvieron la ofensiva de mayor rango y la quinta defensa más clasificada en la NBA.

Los Hornets vencieron a Miami en el primer juego del play-in antes de ser aplastados por Orlando y perder la oportunidad de llegar a los playoffs. Los Hornets no han llegado a las eliminatorias desde 2016, la más larga sequía de playoffs en la NBA.

Habría sido fácil para los Hornets seguir adelante con Ball y su joven núcleo de Brandon Miller y Kon Knueppel.

“Es mi trabajo no solo mirar la mitad de la última temporada o dos tercios de la última temporada”, dijo Peterson cuando le preguntaron qué vio en la oleada de la segunda mitad que lo llevó a considerar el intercambio de Ball. “He estado aquí por un poco más de dos años ahora. Por lo tanto, mirando la totalidad del panorama y también viendo las tendencias en toda la liga. Solo tomando una decisión objetiva en términos de simplemente el momento y siendo honesto conmigo mismo sobre dónde estamos realmente en comparación con el resto de la liga.

“Lo diré todos los días: LaMelo fue tremendo en nuestra carrera el año pasado. Fue extremadamente impactante y sé que lo va a hacer genial en Minnesota. Pero para los Charlotte Hornets, simplemente sentí que era el momento adecuado para ejecutar un intercambio de esa magnitud. Estamos en una gran posición debido al talento, la profundidad de nuestra plantilla y nuestra flexibilidad”.

Ball promedió 20.1 puntos, 7.1 asistencias y 4.8 rebotes y lanzó un 36.8 % desde 3 en 72 partidos de temporada regular, su mayor cantidad de partidos jugados desde que disputó 75 en su segunda temporada en 2021-22. Desafortunadamente para Ball, gran parte de su carrera en los Hornets se vio frenada por lesiones ya que jugó un total de 105 partidos desde 2022-23 hasta 2024-25.

Aun así, Ball fue el jugador más popular de la plantilla debido a su estilo de juego emocionante e impredecible. Peterson dijo que entiende por qué algunos fanáticos no están contentos con la decisión de intercambiar al ex All-Star y Novato del Año de 24 años.

“Empatizo con los fanáticos y entiendo de dónde vienen”, dijo Peterson cuando se le preguntó cuál era su mensaje para la base de seguidores. “Si soy honesto, amo a LaMelo. Es un ser humano tremendo. Por supuesto, es un talento enorme. Él y yo tenemos una gran relación.

“Pero espero que entiendan que tengo el mejor interés de la organización de los Hornets. Realmente lo tengo. Y no se trata de un año o dos años. Se trata de éxito sostenido y simplemente ser objetivo sobre dónde realmente estamos en nuestro ciclo de vida. No tengo dudas de que este equipo que presentamos el próximo año y en los años venideros seguirá compitiendo y eventualmente llegaremos allí”.

Peterson dijo que el intercambio no tomó por sorpresa a los propietarios de los Hornets, Gabe Plotkin y Rick Schnall. También dijo que Ball no fue movido por razones financieras. Ball tiene tres años restantes en su contrato y es elegible para firmar una extensión de dos años y $119.2 millones.

“Hablamos regularmente”, dijo Peterson. “Estamos comunicándonos constantemente. Por lo tanto, no fue algo repentino como, ‘Oye, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que creo que deberíamos hacer’. Tenemos muchas conversaciones. Afortunadamente, Gabe y Rick, también son bastante realistas en términos de dónde estamos y dónde está el ciclo de vida en términos de la organización.

“No fue una decisión espontánea. Fue un diálogo continuo a lo largo de la temporada, postemporada, planificación constante, planificación de contingencia, cosas por el estilo. Por lo tanto, no diría necesariamente que fue difícil venderlo. Al final del día, debes tomar estas decisiones con convicción”.

La franquicia seguirá adelante con Miller y Knueppel, quienes lideraron la liga en tiros de tres puntos convertidos como novato, como puntos focales. Los Hornets también firmaron a Coby White por un acuerdo de tres años y $74 millones para regresar. White intentará ayudar a llenar el vacío de Ball en la posición de base.

Miller fue sometido a cirugía a principios de mayo para abordar la inestabilidad en el hombro izquierdo y se espera que se recupere por completo. El alero de tercer año está fuera indefinidamente.

“Estoy muy, muy satisfecho con la forma en que está abordando su rehabilitación”, dijo Peterson. “Está constantemente en el gimnasio. Sabe que tiene que seguir trabajando en su cuerpo y ponerse más fuerte y lo ha tomado en serio”.

Peterson también dejó claro que los Hornets quieren mantener a Miller y trabajar en una extensión de contrato.

“He tenido conversaciones con Brandon y su representante”, dijo Peterson. “Saben que queremos a Brandon aquí por mucho, mucho tiempo”.