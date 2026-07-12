Ataques rusos matan a 6, hieren a 29, mientras que fuerzas ucranianas atacan petroleros

KYIV, Ucrania – Ataques rusos en Ucrania mataron a seis personas, incluido un niño, e hirieron a 29, dijeron funcionarios el sábado, agregando que las fuerzas ucranianas dañaron más de dos docenas de buques cisterna rusos y otros barcos en el Mar de Azov.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que 21 buques cisterna utilizados para transportar petróleo y productos petrolíferos sufrieron daños durante la noche, además de cuatro remolcadores, dos cargueros y un barco draga. Funcionarios rusos dijeron que una persona murió en los ataques de drones ucranianos y que solo cuatro barcos fueron atacados.

En la región nordeste de Sumy en Ucrania, cuatro personas murieron, incluido un niño, y 17 personas resultaron heridas cuando dos bombas planeadoras aéreas impactaron en un área abarrotada donde había civiles, dijo el jefe regional de Sumy, Oleh Hryhorov.

Once personas, incluido un niño, resultaron heridas en ataques de misiles y drones durante la noche en Kyiv, informó el Servicio de Emergencias Estatal. En la región sur de Odesa, dos personas murieron después de que un misil ruso impactara un edificio, dijo el jefe regional Oleh Kiper. Otro hombre resultó herido por metralla.

Se informaron explosiones e incendios en los distritos Solomianskyi, Darnytskyi y Dniprovskyi de Kyiv, dijo el servicio de emergencias.

Rusia lanzó 12 misiles, incluidos seis misiles balísticos, junto con 121 drones contra Ucrania durante la noche, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Dijo que la mayoría de los drones y algunos de los misiles fueron derribados, pero los misiles balísticos alcanzaron sus objetivos, reiterando las graves brechas en la defensa aérea de Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas dijeron que derribaron o suprimieron electrónicamente dos misiles y 111 drones. La fuerza aérea informó que se registraron impactos directos en 11 lugares.

Un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas apuntaron a instalaciones de producción de drones en Kyiv, así como a los puertos de Izmail y Chornomorsk en la región de Odesa.

El ministerio también dijo que las defensas aéreas rusas destruyeron 178 drones ucranianos durante la noche en ocho regiones rusas, así como en la península de Crimea ocupada por Rusia y en los mares Negro y de Azov.

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