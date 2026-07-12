Argentina: Brote de triquinosis en General Madariaga, Provincia de Buenos Aires

Las autoridades sanitarias del municipio de General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, declararon el estado de alerta sanitaria tras confirmarse un brote de triquinosis que registró seis casos positivos y 45 personas bajo control médico.

El brote está vinculado al consumo de embutidos caseros distribuidos dentro y fuera del distrito que fueron elaborados sin controles de inocuidad alimentaria, los cuales fueron transportados y compartidos en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, ampliando el alcance del brote.

Las autoridades emitieron un comunicado pidiendo a la ciudadanía abstenerse de consumir carnes curadas, embutidos o productos porcinos que no cuenten con un etiquetado autorizado, con el fin de romper la cadena de transmisión de la enfermedad.

Además, se intensificaron los operativos de control en carnicerías, charcutería y comercios del distrito, a cargo del área de Bromatología, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reforzó las inspecciones en los establecimientos de cría de cerdos para detectar el origen del brote.

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La triquinosis es una enfermedad parasitaria causada más comúnmente por el gusano redondo Trichinella espiralis. Si alguien ingiere carne cruda o poco cocida con las larvas enquistadas, el ácido del estómago libera las larvas que maduran hasta convertirse en adultos en el intestino.

Después de aproximadamente una semana, la hembra comienza a liberar larvas que ingresan al torrente sanguíneo y encuentran su camino hacia el músculo esquelético donde se encapsulan.

Puede haber síntomas gastrointestinales que imitan una intoxicación alimentaria aguda cuando hay actividad de los adultos en el intestino.

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La aparición repentina de fiebre, dolor muscular y dolor con hinchazón de partes de la cara son los primeros signos clásicos. A veces, esto puede ir seguido de hemorragias retinianas y otros signos oculares.

En caso de infecciones graves, pueden producirse problemas cardíacos, respiratorios y neurológicos, siendo la muerte por insuficiencia cardíaca la más común. Cuantas más larvas ingieras, más grave será la enfermedad.

¿Qué medidas preventivas están disponibles?

â€¢ Cocine toda la carne de cerdo fresca, productos de cerdo y carne de animales salvajes hasta que todas las carnes alcancen los 160 °F. La carne debe cambiar de rosa a gris.

â€¢ Congelar la carne de cerdo a -13° F durante al menos 10 días matará los quistes. La excepción a esta regla son las cepas de Trichinella que se encuentran en la carne de morsa y oso, que son resistentes al frío y deben cocinarse como se indicó anteriormente.

â€¢ Ahumar, salar o secar la carne no es eficaz.