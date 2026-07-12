Últimas noticias de Ucrania: Zelensky necesita armas rápidamente a medida que los ataques con drones matan a siete.

El ejército de Ucrania dice que golpeó una refinería de petróleo en la región de Samara de Rusia

El ejército de Ucrania dijo que había golpeado una refinería de petróleo en la región de Samara de Rusia durante la noche. Kyiv ha intensificado los ataques a las refinerías de petróleo y la infraestructura energética rusa en los últimos meses, buscando reducir los ingresos de Moscú por las exportaciones de productos petroleros que el Kremlin usa para continuar su guerra contra Ucrania.

Stuti Mishra12 de julio de 2026 07:52

Comentario: Las 3 señales de que un Putin desesperado está a punto de atacar a Europa

Ucrania emitió una alerta urgente para más misiles Patriot y, equivocado o no, Vladimir Putin está convencido de que está al borde de la victoria, escribe Robert Fox.

Rebecca Whittaker12 de julio de 2026 03:00

Una licencia de EE. UU. podría permitir a Ucrania producir misiles Patriot, pero no será sencillo ni rápido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a darle a Ucrania una licencia para producir sistemas de defensa aérea Patriot, lo que podría marcar un avance importante para Kyiv, pero expertos y funcionarios ucranianos advierten que convertir la idea en armas reales probablemente llevaría años.

Hablando el miércoles junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, Trump dijo que Estados Unidos permitiría a Ucrania fabricar los sistemas diseñados por EE. UU. que Kyiv lleva buscando mucho tiempo para proteger sus ciudades e infraestructura de los misiles y drones rusos.

Rebecca Whittaker12 de julio de 2026 02:00