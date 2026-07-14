Probabilidades, predicción y tiempo de Argentina vs. Inglaterra: selecciones de semifinales de la Copa del Mundo 2026 de un experto con una racha de 19-7

Dos potencias mundiales del fútbol se enfrentarán en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como Argentina asumir Inglaterra El miércoles. Los ingleses, detrás de Harry Kane y Jude Bellingham, derrotaron a sus compañeros europeos Noruega por 2-1 en los cuartos de final, mientras que Lionel Messi y Argentina necesitaron tiempo extra para derrotar a Suiza por 3-1 y llegar a semifinales. Como campeones defensores de la Copa del Mundo, los argentinos aspiran a su cuarto título general en este torneo, mientras que Inglaterra espera romper una maldición de 60 años, ya que su único campeonato de la Copa del Mundo llegó en 1966.

El inicio de Inglaterra vs. Argentina es a las 3 p.m. ET en el estadio de Atlanta. Las últimas probabilidades de Argentina vs. Inglaterra de FanDuel Sportsbook ubican a los ingleses en +165 (apueste $100 para ganar $165) en la línea de dinero de 90 minutos, con Argentina en +200 y un empate en +190. El over/under para el total de goles es 2,5. Inglaterra tiene -120 para avanzar, con Argentina en +104. Antes de fijar cualquier selección de Inglaterra vs. Argentina o predicciones de la Copa Mundial 2026, consulte las predicciones de Argentina vs. Inglaterra de Martin Green de SportsLine.

Después de trabajar en la industria de las apuestas deportivas durante varios años, Green se convirtió en periodista deportivo profesional y experto en handicap y ha cubierto el juego en todo el mundo. El año pasado, Green fue rentable en múltiples áreas en sus selecciones de apuestas de fútbol, ​​incluidas la Liga de Campeones (+211,25) y la Bundesliga (+100). También ha estado al rojo vivo en 2026, registrando un récord de 18-8 en sus últimas 26 selecciones de la UCL, generando casi $1,000 en ganancias. También tiene una racha de 19-7 (+1008) en sus selecciones para la Copa del Mundo. Cualquiera que haya seguido sus consejos sobre apuestas en la Copa Mundial en casas de apuestas y aplicaciones de apuestas podría haber obtenido enormes beneficios.

Ahora, Green ha estudiado Argentina vs. Inglaterra y acaba de revelar sus selecciones y predicciones de apuestas para la Copa Mundial 2026. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver sus selecciones. Aquí hay varias probabilidades de la Copa Mundial y líneas de apuestas de fútbol para Inglaterra vs. Argentina:

Línea de dinero de 90 minutos entre Argentina e Inglaterra Inglaterra +165, Argentina +200, Empate +190 Argentina vs. Inglaterra over/under: 2,5 goles Argentina vs. Inglaterra para avanzar: Inglaterra -120, Argentina +104 Selecciones de Argentina vs. Inglaterra: Ver selecciones en SportsLine Transmisión de Argentina vs Inglaterra: Fubo (Pruébalo gratis)

Mejores predicciones Inglaterra vs Argentina

Después de examinar Argentina vs. Inglaterra desde todos los ángulos, Green se inclina Más de 2,5 goles totales (+138).Cinco de los últimos siete encuentros entre estas naciones han superado los 2,5 goles combinados. En este torneo, cada uno de los tres partidos eliminatorios de ambos equipos superaron los 2,5 goles. Inglaterra promedió 3,7 goles totales en sus últimos tres partidos, mientras que Argentina promedió 4,7 goles combinados en sus últimos cuatro, y los argentinos han marcado más de 2,5 goles, solos, en sus últimos cuatro partidos.

“Ambos equipos tienen dificultades para defender. Cristian Romero es propenso a errores y Lisandro Martínez es débil en el aire, por lo que les resultará difícil contener a Bellingham y Harry Kane”, dijo Green a SportsLine. “La defensa de Inglaterra también está perdiendo goles, y el portero Jordan Pickford ha estado un poco inestable en este torneo, por lo que Argentina también debería encontrar el fondo de la red”. Vea las mejores apuestas de Green para Inglaterra vs. Argentina en SportsLine, y podrá apuesta el Over en Argentina vs. Inglaterra en FanDuel aquí:

Cómo hacer selecciones entre Argentina e Inglaterra

Después de estudiar Inglaterra vs. Argentina desde todos los ángulos, Green encontró un factor x crítico y fijó tres mejores apuestas, incluida una que arroja casi +200. Puedes dirigirte a SportsLine para ver cuáles son.

Entonces, ¿cuáles son las mejores apuestas para Argentina vs. Inglaterra? Visite SportsLine ahora para ver las mejores apuestas para Inglaterra vs. Argentina, todas de expertos con una racha de 19-7 en selecciones de WC, y descúbralo.