La primera tienda “Gachapones” de Argentina abrió con 100 máquinas de Pokémon, anime y Harry Potter, pero solo por 10 días

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Editor y escritor

Si eres fanático de la cultura japonesa, el anime o los objetos coleccionables, ya no tendrás que volar miles de kilómetros hasta Japón para experimentar la emoción de caminar entre cientos de máquinas expendedoras que ofrecen prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar, porque Buenos Aires acaba de abrir su primer espacio dedicado exclusivamente a máquinas de gachapón. Pero date prisa, porque solo estará abierto hasta el 19 de julio.

Si te preguntas qué es un gachapón, ellos ‘re aquellos Máquinas japonesas de cápsulas sorpresa donde insertas una ficha, giras la manija y cruzas los dedos porque nunca sabes qué figura coleccionable te vas a llevar. Están de moda y este evento solo estará abierto durante 10 días. La cuenta atrás ya ha comenzado, así que aquí te indicamos dónde encontrarlos.

Más de 100 máquinas y tus personajes favoritos en una cápsula sorpresa

Esta joya asiática escondida en Buenos Aires está ubicada en Almagro, a pocas cuadras de la intersección de la Avenida Corrientes y la calle Medrano, y te hace sentir como si estuvieras caminando por las calles de Tokio. encontraras 100 máquinas todas en un solo lugar. Entre los temas más populares, encontrarás:

Mundo animado: sorpresas protagonizadas por los personajes de anime más populares.

sorpresas protagonizadas por los personajes de anime más populares. Juegos y cultura pop: Pokémon y los legendarios Power Rangers.

Pokémon y los legendarios Power Rangers. Magia y Fantasía: Universos gigantes como Harry Potter y Disney.

Universos gigantes como Harry Potter y Disney. Clásicos atemporales: Coleccionables como Snoopy.

Más, las primeras 50 personas en llegar recibirán un regalo sorpresa.

El sistema en este spot japonés de Buenos Aires es idéntico al de las localidades de Japón. Para jugar, necesitarás comprar fichas en el mostrador. Cada token cuesta $5,000, y dependiendo de la rareza y el tamaño de la máquina gachapon que elijas, las máquinas requieren entre 1 y 4 fichas por intento.