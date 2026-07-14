Arvid Lindblad se ve a sí mismo en los rallyes después de su carrera en la F1

Como suele ser el caso, Goodwood guarda su cuota de sorpresas y asociaciones atípicas. El piloto de Fórmula 1 del Racing Bulls, Arvid Lindblad, por ejemplo, pudo ponerse al volante del Ford Puma Rally1 de Jon Armstrong y quedó bastante entusiasmado con la experiencia.

Con sólo 18 años, Arvid Lindblad está haciendo un comienzo notable en su carrera en la Fórmula 1. Aunque no siempre puede luchar en primera línea a bordo de sus Racing Bull, el joven británico brilló en la primera parte de la temporada y puede mirar al futuro con confianza. Sin embargo, esto no le impide interesarse por otras disciplinas y, en particular, por los rallyes. En el Festival de Velocidad de Goodwood del pasado fin de semana, Lindblad pudo ponerse al volante del Ford Puma Rally1 conducido en esta ocasión por Jon Armstrong. Evidentemente, el nativo de Virginia Water recordará esta experiencia durante mucho tiempo. “Fue increíble, gracias a Jon y a todo el equipo por darme esta oportunidad”.a dÃ©clarÃ© le principal interÃ©ressÃ©. “Esta es la primera vez que hago algo como esto. Conducimos bastante rápido en la Fórmula 1, no diría que tenía miedo, pero estaba realmente fuera de mi zona de confort junto a Jon, digamos. Me sorprendió mucho. Fue simplemente increíble de experimentar, muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Me permitió apreciar realmente a estos pilotos: lo que hacen es tan diferente, fue realmente muy divertido”..

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Arvid Lindblad muestra su interés por los rallyes

Al principio, Arvid Lindblad se contentó con instalarse a la derecha de Jon Armstrong. Pero, posteriormente, los dos hombres intercambiaron posiciones. “Le gustó mucho el coche, pensó que era fantástico y creo que le gustaría probar un poco de rally”.a dÃ©clarÃ© le pilote M-Sport Ã nos confrÃ¨res de DirtFish. “Es algo que realmente me gustaría considerar una vez que haya terminado mis proyectos actuales”.un completo Arvid Lindblad, confirmante ainsi son intérêt pour la disciplina. “Si lo hace o no es otra historia. Pero sí, realmente disfrutó toda la experiencia y fue un placer conocerlo, es una persona muy agradable con quien trabajar”.en cualquier caso mencionó a Jon Armstrong. Evidentemente, esta no era la primera vez que un piloto de Fórmula 1 probaba los rallyes: recientemente, Esteban Ocon pudo probar el Toyota GR Yaris Rally1 en Goodwood el año pasado. Unos años antes, Kimi Raikkonen había dejado en suspenso su carrera en la Fórmula 1 tras su salida de la Scuderia Ferrari en favor de Fernando Alondo y había pasado dos temporadas en el WRC con Citroën. Una experiencia que acabó en la mayoría de los casos con varios coches averiados…